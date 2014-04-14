صحوة البنوك

انتقد ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز -في تصريحات لا تخلو من الشفافية- انتقد أداء البنوك العاملة في المملكة، واصفًا إيّاها بـالمنشار، وذلك بسبب قلة عطائها في الأعمال الخيرية؛ مقابل ما تحصل عليه من المواطن، وتساءل سموه: أعطني بنكًا واحدًا تبرع بأي شيء؟ تبنَّى أي شيء؟ وأنا أُشبِّه البنوك كمنشار طالع يأكل وداخل يأكل.

من ناحيته، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أهمية تقييم المواطنين لعمل الوزارة، التي تحرص على قياس مستوى الرضا حول أدائها، حيث ارتفعت نسبة رضا المواطن عن عمل الوزارة في الفترة الأخيرة من نسبة 25% إلى 75%، وقال الربيعة في تصريح لجريدة الرياض، أثناء زيارته لفرع وزارة التجارة في عرعر: (ويا ليت البنوك تستفيد من وزارة التجارة لتحسين صورتها في المجتمع، ولدى ولاة الأمر).

والسؤال: هل هناك معايير تقيس رضا الناس عن الخدمات المُقدَّمة لهم؟ واحدٌ من أهم بنود رضا المواطنين، تبنِّي مصالحهم، حيث أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة على أنه يحق للمواطن استيراد بضائع من خارج السعودية كفرد، وأن الوكيل ملزم بتغطيتها من الضمان في حال كانت بنفس المواصفات والمقاييس، وحسبما ذكرت جريدة الجزيرة، قال وزير التجارة والصناعة إن الدولة لا تدعم حصرية الوكيل، والسؤال هنا كم من البنوك مستعدة لتبنِّي مصالح روّاد الأعمال المستجدِّين في السوق؟ وتقديم القروض اللازمة لهم بدون تعجيز، وبدون ضمانات قاصمة.

للأسف تقاعست البنوك عن أدنى مسؤولياتها الاجتماعية، وضخّمت أرباحها على حساب العموم، حتى جاءتها هذه التصريحات من قِبَل سمو ولي ولي العهد، والتي تُوضِّح تقصير البنوك في حق المجتمع، ولم نرَ تصريحًا واحدًا من أحد البنوك في محاولة لتحسين الصورة بعد تصريحات الأمير مقرن، لأنها تصريحات واضحة لا تتحمل الحلول الوسط، ويجب على البنوك، أن تصحو من غفوتها، وتتحمل كامل مسؤوليتها الاجتماعية، وإعادة تدوير جزء من أرباحها في المجتمع.

#للحوار_بقية

يقول الروائي الأمريكي روبرت فورست: البنوك هي تلك الجهة التي تعطيك الشمسية في يوم صحو، وتأخذها منك عند هطول المطر.. ويقول دين كويل، نائب الرئيس الأمريكي في عهد بوش: تفشل البنوك عندما تتقلص إيداعات الناس لتغطية أخطائهم الإدارية.

*نقلا عن المدينة