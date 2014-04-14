نصيبك في تحقيق النمو الاقتصادي

وفقا للأدبيات الاقتصادية فإنه يجري تصنيف الدول والبلدان بحسب درجة اقتنائها واستخدامها للمعرفة، فالمجموعة الأولى تضم الدول التي مازالت حبيسة دائرة الاستخدام المكثف لمواردها الطبيعية وعناصرها الأولية دون تطوير لهياكلها الإنتاجية بحيث يظل إنتاجها قاصرا على السلع الأولية والخدمات التقليدية منخفضة القيمة.

أما المجموعة الثانية فتشمل لائحة الدول التي خرجت للتو من دائرة اقتصاد الإنتاج إلى آفاق أرحب من الكفاءة الإنتاجية كمقدمة لاقتصاد المعرفة.

وفي القائمة الثالثة والأخيرة تقف الدول التي قام اقتصادها على المعارف والابتكارات والتطبيقات التقنية مما أهلها لوضع قواعد البنية التحتية لاقتصادها المعرفي بإحكام.

وإذا ما أردت أن تعرف موقعك كمواطن في متوسط الإنتاج الاقتصادي أو موقع بلدك، فلا تكتفِ بالتقارير «الوصفية» المتداولة والمعمول بها في أدبيات إصدار التقارير الحكومية واذهب مباشرة إلى خانة النتائج والأرقام التي لا تكذب ولا تتجمل والصادرة من هيئات ومراكز دراسات رصينة ومحايدة.

دراسة «منتدى الرياض الاقتصادي» أقتبس منها أن متوسط مساهمتك البشرية لا تتجاوز ثلث مساهمة نظيرك في الاقتصاديات الناشئة وهذا الثلث هو بالتالي نصيب التنمية البشرية في بلدك في النمو الاقتصادي..

*نقلا عن عكاظ