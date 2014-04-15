السعودية للكهرباء ترسي عقوداً بكلفة 7.2 مليار ريال

وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء على ترسية 17 مشروعاً بتكلفة 7239 مليون ريال، وذلك ضمن برنامج الشركة لتعزيز منظومة الكهرباء وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة.

وأبانت الشركة في إعلان نشر على موقع السوق المالية "تداول" اليوم أن مجلس إدارتها في اجتماعه الذي عقد مساء أمس وافق على ترسية مشروع إنشاء محطة تحويل وعد الشمال، ومشروع إنشاء محطة تحويل القريات ومشروع إنشاء محطة تحويل طبرجل ومشروع إنشاء محطة تحويل الجوف 2 الجديدة ومشروع توسعة محطة تحويل الجوف ومشروع إنشاء محطة تحويل عرعر بقيمة إجمالية للعقود الخمسة بلغت 2,348,650,000 ريال، وبمدة تنفيذ 29 شهراً.

وشملت الموافقة ترسية مشروع إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 380 كيلو فولت من محطة طبرجل إلى محطة الجوف، ومشروع إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 380 كيلو فولت من محطة الجوف 2 إلى محطة عرعر بقيمة اجمالية للعقدين قدرها 725,353,000 ريال، وبمدة تنفيذ 29 شهراً ، وترسية مشروع إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 380 كيلو فولت بين محطة تبوك المركزية ومحطة طبرجل المركزية بقيمة قدرها 630,950,270 ريالا، وبمدة تنفيذ 30 شهراً، وترسية مشروع شراء المبادلات الحرارية، لمشروع إنشاء محطة التوليد الثالثة عشر ولمشروع إنشاء محطة التوليد الرابعة عشر بالرياض بقيمة قدرها 610,149,405 ريالات.

وتضمنت الموافقة ترسية مشروع إنشاء محطة تحويل العقير ومشروع توسعة محطة تحويل جواثا ومشروع توسعة محطة تحويل أبقيق بقيمة إجمالية قدرها 513,731,000 ريال وبمدة تنفيذ 29 شهراً، وترسية مشروع إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 380 كيلو فولت من محطة القريات إلى محطة وعد الشمال ومشروع إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 380 كيلو فولت من محطة طبرجل إلى محطة وعد الشمال، بقيمة إجمالية للعقدين قدرها 509,660,705 ريالات وبمدة تنفيذ 29 شهراً، وترسية مشروع إنشاء محطة تحويل المضايا المركزية بقيمة إجمالية قدرها 494 مليون ريال وبمدة تنفيذ 29 شهراً، وترسية مشروع إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 380 كيلو فولت من محطة تحويل بيشة المركزية إلى محطة تحويل شرق محافظات الطائف المركزية بقيمة اجمالية قدرها 399 مليون ريال وبمدة تنفيذ 30 ميلادياً، وترسية مشروع إنشاء محطة تحويل الخفجي المركزية بقيمة إجمالية قدرها 397,584,000 ريال وبمدة تنفيذ 29 شهراً، وترسية مشروع تركيب معوضات القدرة غير الفاعلة جهد 380 كيلو فولت في محطة شرق المدينة بقيمة إجمالية قدرها 317,850,000 ريال وبمدة تنفيذ 29 شهراً، وترسية مشروع شراء مكثفات البخار الهوائية لمشروع إنشاء المحطتين الثالثة عشـرة والرابعة عشرة بالرياض بقيمة قدرها 291,688,050 ريالا.

وأفادت الشركة أنه سيتم تمويل هذه المشاريع عن طريق ايرادات الشركة والقروض الحكومية الحسنة والقروض التجارية، وسينعكس الأثر الايجابي من هذه المشاريع خلال العام المالي 2017م وسيتم الافصاح عن أي تطورات متعلقة بهذه المشاريع لاحقاً.