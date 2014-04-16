السعودية: البدء بتسليم تراخيص "الاتصالات الافتراضية"

سلم محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله بن عبدالعزيز الضرّاب، اليوم الأربعاء، تراخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) لكل من اتحاد فيرجن موبايل السعودية مع مقدم الخدمة المضيف شركة الاتصالات السعودية، واتحاد جوراء مع مقدم الخدمة المضيف شركة اتحاد اتصالات (موبايلي).

وأوضح الضرّاب في تصريح صحافي اليوم، أن مدة هذه التراخيص لكلا المشغلين 10 سنوات من تاريخ استلامه، على أن تقدم الشركات خدماتها تجارياً خلال عام من تاريخ الترخيص، مؤكدا أن الهيئة تهدف من وراء الترخيص لمثل هذا النوع من المشغلين إلى توسيع الخيارات أمام مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ومضاعفة العناية بالمشترك، وتحسين الخدمات، وخلق المزيد من الابتكار والتنوع في الباقات".

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد نشرت وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغل شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية مع المشغل المضيف ذي البنية التحتية شركة الاتصالات المتنقلة "زين"، وسيتم الإعلان عن المشغل الفائز بعد استكمال إجراءات الترخيص.

الجدير بالذكر أن عدد مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة حاليا هو ثلاثة مشغلين، وبالترخيص اليوم لمشغلين جديدين، يصبح عدد مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة 5 مشغلين، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد إلى 6 مشغلين عند منح رخصة مشغل افتراضي ثالث.

ويأتي الترخيص انطلاقاً من رؤية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نحو تحسين خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ونشرها، والإسهام في خفض أسعارها، وكذلك العناية بالمشتركين، وتحقيق المنافسة في أسواق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وزيادة الاستثمار في هذا القطاع المهم.