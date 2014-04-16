ليبيا تستعد لتصدير أول شحنة نفط بعد التسوية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن إحدى الناقلات ستحمل مليون برميل من الخام يوم أمس الثلاثاء من مرسى الحريقة الذي أعيد فتحه في الآونة الأخيرة، وهي أول شحنة يجري تصديرها منذ التوصل لاتفاق على إعادة فتح موانئ نفط رئيسية في البلاد بعد إغلاقها عدة شهور.

وأثار إغلاق الموانئ مخاوف بشأن إمدادات المعروض في الأسواق العالمية، وساهم في دعم العقود الآجلة لخام برنت. وتراجع سعر برنت إلى ما دون 109 دولارات للبرميل اليوم بفعل التطورات في ليبيا.

ونقلت المؤسسة عن مسؤول نفطي قوله في بيان نشره موقعها الإلكتروني إن الناقلة ايجيان ديجنيتي ستحمل شحنتها إلى إيطاليا. وأظهرت بيانات ايه.آي.اس لايف لتتبع السفن التي تنشرها رويترز أن الناقلة تقترب من السواحل الليبية.

وكانت مؤسسة النفط رفعت حالة القوة القاهرة في مرسى الحريقة الواقع في أقصى شرق البلاد الأسبوع الماضي، عقب اتفاق بين الحكومة الليبية ومجموعة من المسلحين أغلقوا مرافئ في وسط وشرق البلاد لمدة ثمانية أشهر، وهو ما حرم الدولة من إيرادات النفط التي تعتمد عليها.

وقال مسؤول كبير بالمؤسسة يوم أمس إن إنتاج الحقول التي تغذي مرسى الحريقة يبلغ نحو 30 ألف برميل يومياً.