سابك تحل مشكلة السكن

وقد يتساءل القارئ الكريم: ما علاقة سابك بالسكن ومشاكله التي أرَّقتنا وأزعجتنا؟.. والجواب أن كثيراً من دول العالم المتقدم تبني مساكن كثيرة جداً خاماتها الرئيسية من البلاستيك، لا من الأسمنت ولا من الحديد، فإن من (البلاستيك) ما هو أقوى من الحديد وأرخص سعراً وأسرع بناءً وأخف وزناً وأقل عيوباً بكثير،

ومع أن الغرب فيه أعاصير هائلة وأمطار جارفة إلاّ أن المساكن المبنية من البلاستيك أكثر صبراً وصموداً فضلاً عن كونها أقل سعراً وأسرع بناءً بما لا يقاس، خاصة في المجمعات السكنية الكبيرة مثل مشاريع (وزارة الإسكان) فإذا اعتمد المشروع الذي يضم آلاف المساكن مخططاً موحداً لكل منزل فإن توفير وتركيب البلاستيك لا يستغرق إلاّ شهوراً أقل من أصابع اليد (في ألمانيا يتم بناء مساكن جميلة جيدة عازلة للحرارة والصوت في عشرين يوماً ومن البلاستيك ولا يوجد فيها عيوب)،

وعندنا نستغرق سنوات في بناء منزل من صبات مسلحة هائلة، والمملكة -بفضل الله- ليست منطقة أعاصير هائلة ولا أمطار جارفة، ومع ذلك فمنازل البلاستيك أقل تضرراً من المسلح عند حدوث الأعاصير والأمطار، وهي أصلاً مسلحة لأن البلاستيك المقوى تصنع منه الآن الطائرات والسيارات وهو قابل للتشكيل بسهولة ولقوة التحمل بما يفوق الحديد، ويتم تشطيب المنازل المشيدة منه بشكل أسرع وأسهل وأجمل.. ولدينا (سابك) من أكبر منتجي البلاستيك في العالم ومنه ما يفوق الحديد صلابة، ومكونات المنازل الآن معظمها من البلاستيك فلم يتبق إلاّ الهيكل..

إنها فكرة نقدمها لوزارة الإسكان وللمطورين وهي كفيلة بالقضاء على مشكلة السكن ودعم سابك وأخواتها (زيتنا في دقيقنا).

*نقلا عن الرياض