واس .. وشركة إكستنشر

أظهرت دراسة حديثة نقلت (واس) محتواها ونشر مضمونها في الصحافة الأسبوع الماضي أن المملكة تأتي في المركز الخامس بين 10 دول رائدة في استخدام «الخدمات الحكومية الرقمية».

ونقلت الوكالة عن شركة «إكستنشر» العالمية أن المملكة لم تكتف بهذا الترتيب المتقدم، وإنما تجاوزت دولا اخترعت هذه التطبيقات والبرامج وتعتبر موطن هذه الصناعات كالولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا!!

حقيقة لا أعرف مكان وجود هذه الحكومة الإلكترونية التي صعدت بنا من أظابير الورق المكدس إلى قمة العالم، وهل هي موجودة في أروقة دوائرنا التي نذرع جنباتها كل يوم في مطاردة معاملاتنا الورقية، أم في جزر واق الواق؟

كل الذي أعرفه أنك تحتاج إلى 13 توقيعا لفسح بضاعتك في أي ميناء سعودي، و13 مستندا تحريريا (ورقي) في مكتب العمل لاستقدام عامل نظافة!!

ولكي لا نذهب بعيدا فإني أحتفظ بتقرير نشر في مجلة حكومية يشير إلى عدم استخدام 60 % من موظفي الدولة للحاسب الآلي، وعدم معرفة 75 % منهم بالإنترنت!!

الحكومة الإلكترونية ليست مجرد بناء مواقع إنترنت، لأنها ليست سوى قنوات توصيل، لكن هذه الحكومات تتطلب خمس خطوات أساسية (لم تتوفر) كإعادة هندسة العمليات الحكومية، وأتمتة العمليات الداخلية، وتوحيد بروتوكولات الحكومة الإلكترونية، وبناء خدمات الإنترنت، وبناء قنوات التوصيل.

لا اعتراض على «واس» لنقل الخبر سوى أنه يعطي انطباعا خاطئا ومغلوطا للمسؤولين بأننا بلغنا قمة العالم في الخدمات الإلكترونية، في الوقت الذي لم نبرح عصر الكتاتيب في دوران المعاملات وتداول الورق.

*نقلا عن عكاظ