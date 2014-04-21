الاقتصاد السعودي يسجل نمواً بـ4.7% في أواخر 2013

حقق الاقتصاد السعودي أسرع وتيرة نمو في خمسة فصول خلال الربع الأخير من عام 2013، بعد تسجيل نمو بـ4.7% بدعم من ارتفاع أسعار النفط.

ووفقاً لما نقلته قناة "العربية" عن وكالة بلومبرغ، فقد استفادت المملكة، وهي أكبر مصدر للخام في العالم، والتي تعتمد في 90% من إيراداتها على النفط، وكذلك استفادت من ارتفاع أسعار الخام، حيث سجل الخام الأميركي بالمتوسط 97 دولاراً في الربع الرابع العام الماضي، بالمقارنة مع نحو 88 دولاراً لنفس الفترة من عام 2012.

وبالمقارنة مع الربع السابق فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بـ1,6%، ونما كذلك قطاع صناعات النفط 4.6%، فيما نما قطاع الصناعات التحويلية بنحو 4.5%.