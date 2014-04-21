توصيات اتحاد النقل الجوي

رغم أن منظمة «إياتا» قدمت في أكتوبر الماضي توصيات قيمة لهيئة الطيران المدني، تتضمن جملة المنافع التي سوف تعود على اقتصاد المملكة في حال تطورت هذه الصناعة، إلا أن شيئا من ذلك لن يتحقق، على الأقل في المستقبل المنظور، والسبب التكلس الذي أصاب مفاصل هذه الصناعة وفقدان القدرة على التغيير.

الدراسة التي تمت بتكليف من اتحاد النقل الجوي وقامت بها جامعة أكسفورد وقدمها «توني تايلر» لسمو رئيس هيئة الطيران المدني تشير إلى أن هذه الصناعة سوف توفر للبلد - في حال نهوضها - 152 ألف وظيفة مباشرة، خلاف أنها ستمكن هيئة السياحة من تأمين 139 ألف فرصة عمل رديفة.

ورغم أن الدراسة التي احتوت جملة من الأرقام التي تستحق التأمل كالفاقد من جراء تخلف هذه الصناعة والذي قدرته الدراسة بـ 30 مليار ريال إلا أن أجمل ما فيها كانت الإشارة الذكية إلى أهمية تطوير رأس المال البشري (موظف الجمارك، موظف الجوازات، موظف الطيران، حامل الحقائب... الخ). وهي مسألة ظلت مهمشة في أدبيات التعاطي مع هذه الصناعة، حيث ظل النقاش محتدما حول الجوانب اللوجستية لأن الناس كانت مهمومة بتوفير المقعد، في الأرض كان أو السماء.

مثل هؤلاء يحتاجون إلى تدريب شاق ومراقبة دقيقة لتخفيف درجة النرجسية الوظيفية وتغيير الفكرة المسيطرة على العقلية بأن هذه العلاقة بين البائع (الحصري) والزبون، لا تعدو كونها علاقة موظف «حكومة» في مواجهة «مراجع».

*نقلا عن عكاظ