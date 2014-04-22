اكتمال 70 % من أعمال مركز الملك عبد الله المالي

أنجز مشروع مركز الملك عبد الله المالي 71% من أعماله التي بدأت قبل سبع سنوات على مساحة 1.6 مليون متر مربع شمال الرياض، لتحتضن العاصمة أكبر صرح مالي بمنطقة الشرق الأوسط يضاهي نظراءه بالعالم، وفي مقدمتهم "مركز لندن كناري وارف المالي" الذي أنشئ على مساحة 345 ألف متر مربع.

وصمّم المركز كمنظومة اقتصادية متكاملة تضم 127 برجًا استثماريًا، منها برج للمقر الرئيس لهيئة السوق المالية على ارتفاع 385 مترا، ومقر للسوق، ويسعى مركز الملك عبدالله المالي من خلال إنشاء "الأكاديمية المالية" إلى تلبية حاجة الطلب المحلي والعالمي على المؤهلين في المجالات المالية وإدارة الاستثمارات الحديثة، كما يستقي في أهدافه مع أعداد خريجي الجامعات السعودية، إلى جانب خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي من الكوادر الوطنية المتخصصة في برامج الإدارة والاقتصاد والمال من أرقى جامعات العالم.

ويشكل المركز، الذي تبلغ تكلفته 28 مليار ريال دفعة قوية للاقتصاد الوطني، إذ خطط له بأن يكون مركزا متخصصًا تلتقي فيه كبرى الشركات المالية العالمية في مشروع حضاري يضم أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة من العمارة والتصميم، ويجعل الرياض محط أنظار المستثمرين العقاريين.

وتعتمد أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات في مركز الملك عبد الله المالي على تقنيات الجيل القادم ( NGN )، وتستخدم فيه بروتوكولات الإنترنت، حيث تمرر جميع الخدمات التقنية للمركز عبر شبكات موحدة وأنظمة عالية الدقة والذكاء، تتم إدارتها والتحكم بها في مراكز تحكم معلومات ذات تصنيف عالي المستوى.

ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الأولى، حيث يحتوي المركز على عدد من مناطق الجذب والترويح المصممة بعناية وإتقان لتكون متنفساً وملتقى ترفيهيا وتعليميا لسكان المجمع ومرتاديه؛ مثل متنزه الوادي، والمتحف المائي، ومركز المؤتمرات، ومتحف البيئة المبنية، ومركز مناخ الأرض، ومتحف العلوم، والنادي الصحي للاستجمام، ومتحف الأطفال التفاعلي، والمرافق التعليمية والترفيهية الأخرى.

وتشمل خدمات المركز كذلك، شبكات مخصصة لمياه الشرب، ومكافحة الحريق بطول 21.000 متر، والري بطول 17,000 متر، والصرف الصحي بطول 11,000 متر، وأخرى لتصريف مياه الأمطار بطول 15,600 متر، ولأنابيب التبريد بطول 25,000 متر، وأنابيب النظام الآلي لشبكة النفايات بطول 12,600 متر.

ويضم المشروع شبكة من الأعمال الكهربائية التي تشمل شبكة الجهد المتوسط بطول 116,000 متر، وشبكة إنارة الطرق 18,800 متر، والقطار الأحادي المعلق بمسار دائري حول المشروع يبلغ طوله 3.6 كيلو مترات، يمر بست محطات توقف تقع ضمن مباني الجذب، ويحتوي على ست قطارات كل قطار يتكون من عربتين بسعة 172 راكبا لكل عربة ينقل 3000 راكب بالساعة.

ونفذ المشروع عددا من جسور المشاة لربط الأبراج بطول 11,400 متر، تتيح لجميع المستخدمين التنقل بين الأبراج إلى جانب إنشاء محطتي التبريد المركزية بقدرة 100.000 طن، تعد من أكبر محطات التبريد في العالم، مع تنفيذ ساحات للمشي ومتنزهات جرى تسميتها بالوادي بمساحة تبلغ 67.500 متر مربع.

ولا يزال مشروع مركز الملك عبدالله المالي يضيف بصمة أخرى من بصمات التميز، إذ يتم جمع المخلفات بنظام الشفط الأوتوماتيكي بقدرة 145 طنا يوميا، وإعادة تدويرها في خطوة عدت من أحدث الأنظمة المتطورة والمستخدمة حديثا في التخلص من المخلفات، إلى جانب إنشاء أربعة محطات فرعية لتزويد المركز بالطاقة الكهربائية بقدرة 480 ميجاوات، وإيصال خدماتها للمشروع مثل "شركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركات الاتصالات".

ويمتلك المركز مساحة مكتبية تقدر بـ 1.660.000 متر مربع، ومساحة للفنادق تقدر بـ 153.000 متر مربع، وأخرى للاستخدام التجاري تقدر بـ310.000 متر مربع، ومساحة لمواقع جذب استثمارية تقدر بنحو 240,000 متر مربع.