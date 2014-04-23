سوق السعودية تتراجع و"دبي" يرفع مكاسبه لـ52% في 2014

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم مواصلة تحركاتها العرضية، ومالت للتراجع، مع تعرض المؤشر الرئيسي لضغوط من القطاعات الرئيسية.

ووصل مؤشر السوق لمستوى 9546 نقطة، بعد أن فقد 0.63%، أو 60 نقطة، مع تعرض قطاع البتروكيماويات لخسائر بنسبة 0.46%، والمصارف والخدمات المالية لـ 0.45%، ووصلت قيمة التداول 12.2 مليار ريال، بعد تداول 478 مليون سهم.

وكان السوق السعودي أنهى المؤشر في جلسة أمس على تراجع طفيف بنسبة 0.12%، إلى مستوى 9606 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 10.4 مليار ريال، عبر تداول 347 مليون سهم.

وقاد الأسهم المرتفعة، في نهاية الجلسة، سهم بوبا العربية 7.7%، طباعة وتغليف 6.6%، واكسا- التعاونية 5.9%، فيما ارتفع سهم الدرع العربي بنسبة 5.6%.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة زين السعودية بـ1.06 مليون ريال، ودار الأركان 883 مليون ريال، وفي المرتبة الثالثة عذيب للاتصالات 662 مليون ريال.

وفي سياق متصل اخترق سوق دبي المالي مستويات تاريخية للمرة الأولى منذ جلسة 7 أغسطس 2008، حيث أغلق عند مستوى 5134 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 2.31%، بتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليار درهم.

أما مؤشر سوق أبوظبي فقد ارتفع لـ5211 نقطة، ليعود لمستويات 8 يناير 2006.

وارتفع سهم أرابتك القابضة لأعلى مستوياته على الإطلاق، بعد أن أغلق عند مستوى 8.71 درهم، بمكاسب 10.67%، وارتفع سهم دبي للاستثمار لـ4.39 ليعود إلى مستويات 9 أبريل 2006، أما سهم إعمار العقارية فقد عاد إلى مستويات 19 يونيو 2008، بعد أن أغلق عند مستوى 10.95 درهم.

وقال مدير عام شركة الصفوة للخدمات المالية الإسلامية شريف زهدي إن هوامش الربحية لدى شركة إعمار العقارية تحسنت بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما كانت النتائج السابقة للشركة بين 20 و25%، إلا أنها قفزت في الربع الأول إلى 38%، وذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف التسويق، وإعلان إعمار مبيعات بـ6 مليارات درهم في الربع الأول.

وأضاف زهدي أن سوق دبي تشهد زخما شديدا، والأسهم القيادية ارتفعت بشكل كبير ما انعكس على مكاسب السوق منذ بداية العام والتي ارتفعت بنسبة 52%، مع إغلاق اليوم.

وقال إن ثلاثة أسهم هي إعمار وأرابتك ودبي الإسلامي تشكل نحو 43%، من مؤشر سوق دبي المالي، وكل هذه الأسهم حققت مكاسب قياسية منذ بداية العام، حيث ارتفع إعمار بنسبة 45%، منذ بداية العام، وهو يشكل 45% من المؤشر، وأرابتك ارتفع 190%، ويشكل 10%، فيما يشكل سهم بنك دبي الإسلامي 14% من مؤشر سوق دبي المالي.