24 ألف ريال مكافأة للباحثين عن العمل بالقطاع الخاص

كشف مصدر مطلع في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن قرب إطلاق برنامج "مكافأة الجدية للعمل" خلال الأسبوعين القادمين، والذي يهدف بشكل أساسي إلى منح مكافأة مالية للباحثين عن العمل تصل إلى 24 ألف ريال، مقدمة من قبل الصندوق على ثلاث أو أربع دفعات خلال فترة تصل كحد أقصى إلى 24 شهراً منذ بدء العمل عند الشركة نفسها أو صاحب العمل.

وأوضح المصدر في حديث له مع صحيفة "الاقتصادية" أن الصندوق يسعى أيضا في الفترة المقبلة إلى إطلاق "برنامج الدعم الإضافي للأجور المرتبط بالتوطين"، بهدف تحفيز المنشآت على توطين الوظائف لتمكين طالبي العمل السعوديين من الالتحاق بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، إذ يقدم البرنامج مزايا مالية وزمنية إضافية لتوظيف السعوديين في المنشآت المصنفة في النطاقين البلاتيني والأخضر في برنامج "نطاقات".

ولفت إلى أن الصندوق سيساهم في دعم راتب "الموظف" في منشآت النطاقين الأخضر والبلاتيني لمدة تصل إلى أربع سنوات، ورفع سقف الدعم للراتب الشهري إلى أربعة آلاف ريال تتناقص بشكل سنوي، ويرتكز البرنامج على دعم نصف الراتب للموظفين الجدد على ألا يتخطى الدعم الحد الأعلى المحدد بحسب النطاق والسنة.

وأبان المصدر أن هناك خمس خطوات للتسجيل في البرنامج، الخطوة الأولى: التسجيل الإلكتروني للمنشأة عبر موقع الخدمات الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية، والخطوة الثانية: يقوم مالك المنشأة أو مندوب عنها بزيارة فرع الصندوق لتفعيل الحساب (لمرة واحدة فقط)، والخطوة الثالثة: قبول شروط البرنامج من خلال حساب المنشأة الذي تم تفعيله على موقع الصندوق، والخطوة الرابعة: تسجيل الموظف المرشح من خلال موقع الصندوق، والخطوة الخامسة: تقديم طلب دعم للموظفين السعوديين المستجدين من خلال حساب المنشأة على موقع الصندوق.

يشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية قد أطلق سابقا، برنامج "مكافأة أجور التوطين"، الذي يأتي ضمن منظومة برامج "هدف" الداعمة للتوطين في القطاع الخاص، حيث يقدم البرنامج مكافآت مالية للمنشآت التي تحقق نموا في أجور عامليها السعوديين تصل إلى 50% من قيمة نمو الأجور في المُنشأة.

