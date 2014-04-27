مبيعات المنازل بأميركا تسجل أبطأ وتيرة في عام ونصف

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الأول، تراجع مبيعات المنازل في الولايات المتحدة، في الوقت الذي كان يتوقع فيه الكثير من المحللين ارتفاع هذه المبيعات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية، أن مبيعات المنازل القائمة خلال مارس الماضي تراجعت بنسبة 7.5% عن الشهر نفسه من العام الماضي، لتسجل المبيعات أبطأ وتيرة لها منذ 20 شهراً. كما تراجعت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 14.5% مقارنة بشهر فبراير الماضي. فيما تراجعت طلبات الحصول على قروض تمويل عقاري لشراء منازل بنسبة 19% خلال مارس الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يشير إلى تراجع الطلب على قروض التمويل العقاري، في الوقت الذي يعد تقليدياً موسم ذروة شراء المنازل في الولايات المتحدة.

وتشير البيانات إلى مدى هشاشة سوق العقارات الأميركي، في الوقت الذي يتجاوز فيه التأثيرات الخارجية التي لعبت دوراً رئيسياً في انتعاش السوق خلال العامين الماضيين. فقد بدأت أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري ترتفع عن المستويات المنخفضة القياسية التي سجلتها في السنوات الماضية، وبدأت الفائدة ترتفع مع بدء مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأميركي سحب حزم تحفيز الاقتصاد الأميركية منذ أواخر العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج عن سام خاطر نائب كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة كور لوجيك للاستشارات الاقتصادية قوله إن ظروف الفائدة بالغة الانخفاض، والمستوى المرتفع للأنشطة الاستثمارية غطى مدى الضعف الذي كانت سوق الإسكان تعانيه خلال الفترة الماضية، وبمجرد العودة إلى الظروف الطبيعية للسوق اتضح مدى ضعفها.