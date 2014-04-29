السعودية: تقديم موعد انشاء 19 خط حديدي لـ2030

قال الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس محمد السويكت، إن المؤسسة تعتزم تقليص المدة الزمنية للانتهاء من تنفيذ الخطة الاستراتيجية للخطوط الحديدية التي تنتهي في عام 2040، ليكون موعد الانتهاء منها في عام 2030، وذلك حسبما نقلت صحيفة "عكاظ".

وبين السويكت أن هذه الخطوة تأتي لأهمية المشاريع الكبيرة والحيوية والخدمية التي تتضمنها الخطة والمتمثلة في إنشاء 19 خطا حديديا جديدا بطول 9900 كيلو متر.

وأشار إلى أن تقديم الانتهاء من مشاريع الخطة لمدة عشر سنوات عن المدة المحددة في الخطة الاستراتيجية، يعود إلى الحاجة الكبيرة إلى إيجاد بنية تحتية لمشاريع الخطوط الحديدية.

من جهة أخرى، أكد رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن المؤسسة تعتزم تطوير محطات القطارات في الدمام، والرياض، والهفوف، وزيادة عدد الرحلات وتقديم خدمة متميزة للمواطن.

