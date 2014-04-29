السعودية: 5 مزادات لتصفية مساهمات عقارية متعثرة

من المنتظر أن تقيم لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة خمس مزادات علنية لبيع أراضي مساهمات عقارية متعثرة تعمل اللجنة حاليا على تصفيتها في مناطق "الرياض، والقصيم، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وعسير"، تمهيدا لإعادة حقوق المساهمين بعد تعثر تلك المساهمات لسنوات طويلة.

وأوضحت اللجنة أن أراضي المساهمات التي ستقام عليها المزادات العلنية تتمثل في "أرض الشلالة" التابعة لـمؤسسة بدر التجارية في وسط مدينة الرياض، ومزرعتين من ممتلكات مساهمة "تمور المملكة" في محافظة البدائع، وكذلك "مخطط الخضراء" في مكة المكرمة التابعة لمساهمة شركة الجزيرة العربية، ومساهمة "مرافق الرفيعة" في الدمام، وأرض مساهمة "فجر أبها" التابعة لمكتب فجر للتنمية والتطوير العقاري على طريق السودة بأبها.

وأبانت اللجنة أنها اعتمدت خطة المزادات العلنية التي سيعلن عنها تباعا بدءًا بمخطط "أرض الشلالة" نهاية الأسبوع المقبل في الرياض، لبيع 106 قطع سكنية وتجارية تتربع على مساحة تزيد على 95 ألف متر مربع، بامتداد طول 125 مترًا على طريق المدنية المنورة.

وأفادت أنه ستتم إقامة مزاد على مزرعتين من مزارع مساهمة "تمور المملكة" لبيع مزرعة تمور المملكة بمساحة (4.694.910) أمتار مربعة، ومزرعة الصلاحية بمساحة (992.700) متر مربع، فيما تبلغ مساحة أرض مساهمة "فجر أبها" (22.676) مترًا مربعًا الواقعة على طريق أبها السودة.

وأشارت إلى أن من المساهمات التي تعمل على تصفيتها حاليًا مساهمة الرفيعة في الدمام، حيث يقام مزاد علني لبيع عدد من المرافق التعليمية والصحية والتجارية المتبقية بالمخطط بمساحة (39,778) مترًا مربعًا، في حين سيعلن عن مزاد علني آخر لمساهمة "الخضراء" لبيع عدد من الأراضي السكنية والتجارية في مخطط الخضراء بمكة المكرمة.

من جانب آخر أعلنت لجنة المساهمات العقارية عن بدء استقبال عروض الشراء المباشر لعدد من أراضي المساهمات، وهي "أرض مساهمة شذا القنفذة"، "أرض مساهمة درة أبها"، وأرض مساهمة "مخطط المستقبل" في الخرج، حيث اشترطت تقديم خطاب رغبة الشراء المباشر متضمنًا القيمة الإجمالية وسعر المتر المربع من المساحة المعروضة للبيع، مع شيك بنسبة 5% من قيمة العرض.