"غوغل" تختبر سيارة بلا سائق وسط شوارع المدن

بدأت شركة "غوغل" مرحلة جديدة في مشروع تطوير السيارات ذاتية القيادة وذلك من خلال الزج بهذه السيارات في شوارع المدن المكتظة واختبار مدى قدرتها على التغلب على الصعوبات التي قد تواجهها في مثل هذه البيئة.

وقالت الشركة على مدونتها الرسمية على الإنترنت، الاثنين، إنها وبعد عدة سنوات من اختبار السيارات ذاتية القيادة على الطرق السريعة حيث يسهل توقع أحوال القيادة، حولت تركيزها العام الماضي إلى القيادة في شوارع المدن.

وأضافت "غوغل" أنها عملت على اختبار القيادة لآلاف الأميال على طرق "ماونتن فيو" بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحي صغير حيث يقع مقرها على بعد 35 ميلاً تقريباً جنوبي مدينة سان فرانسيسكو.

وتقول الشركة إن سيارات "غوغل ذاتية القيادة"، وهي إحدى المشاريع التي تعمل على تطويرها في مختبرها "غوغل إكس"، تعتمد في المقام الأول على كاميرات تصوير وأجهزة استشعار الرادارات، إلى جانب أشعة الليزر وقاعدة بيانات تم جمعها من سيارات تقليدية للمساعدة في الملاحة.

وأوضح "كريس أورمسون"، مدير مشروع "غوغل للسيارات ذاتية القيادة" أن القيادة لمسافة ميل واحد في المدينة أكثر تعقيدا بكثير من قيادة ميل على طريق سريع في ظل وجود مئات الأجسام المختلفة التي تتحرك وفق قواعد مختلفة على الطريق في مساحة صغيرة.

وقال أورمسون: "قمنا بتحسين برنامجنا ليصبح قادراً على رصد مئات الأجسام المستقلة في وقت واحد، مشاة وحافلات وعلامات توقف معلقة عند تقاطعات الطرق أو سائق دراجة هوائية يقوم بإشارات توحي بأنه قد ينعطف".

وتُعد "غوغل" التي نشرت تسجيلاً مصوراً يوضح كيف ترى السيارة ذاتية القيادة العالم أثناء سيرها، واحدة من عدة شركات، مثل "نيسان موتور" و"أودي" و"تويوتا موتور"، تختبر تقنية القيادة الذاتية.

وكانت شركتا "نيسان" و"مرسيدس بنز" قالتا إنهما تنويان البدء في بيع السيارات ذاتية القيادة بحلول 2020.

