برنامج إنجاز السعودية .. قادة الغد

«برنامج إنجاز السعودية .. إعداد الشباب السعودي كقادة الغد في عالم ريادة الأعمال»، شعار جميل ومعبر لبرنامج وطني طموح، يهدف إلى إعداد الشباب السعودي من الجنسين للنجاح في ظل تحديات ومتطلبات الاقتصاد العالمي.

رؤية البرنامج ركزت على تقديم برامج تدريبية رائدة لـ 250,000 طالب وطالبة كحد أدنى سنويا في المملكة العربية السعودية بدءا من عام 2018. وجاءت رسالة البرنامج متناغمة مع الرؤية لتجسد تحقيق أهداف البرنامج بتركيزها على توفير برامج للشباب السعودي وإعدادهم لممارسة مهارات الحياة العملية والاقتصادية، عن طريق تدريبهم على القيادة وريادة الأعمال من خلال بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص والمتطوعين على حد سواء.

ويعد برنامج إنجاز السعودية امتدادا لمؤسسة عريقة تعرف بـ "جونيرز اتشيفمنت وورلدوايد" Joint Achievement Worldwide، والتي تعد أكبر مؤسسة عالمية غير هادفة للربحية تم تأسيسها في عام 1919م، لتتخصص في تأهيل الطلاب لسوق العمل وإطلاق المشاريع الخاصة بالمعرفة المالية، من خلال تقديم برامج لهم، تقوم على التجربة ونقل الخبرات العلمية من قبل متطوعين في القطاع الخاص. ويبلغ عدد المستفيدين سنويا من برامجها في الوقت الراهن قرابة 11 مليون طالب وطالبة في 124 دولة على مستوى العالم.

وانطلق البرنامج في عام 2007 في المملكة العربية السعودية، بهدف العمل على إيجاد وسائل متعددة لتعزيز الوعي ونشر ثقافة التطوع في المجتمع السعودي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل، إضافة إلى دعم القطاع الخاص في تنفيذ برامجه المتعددة في أنحاء المملكة، ليستفيد منها 250,000 طالب سنويا، بغرض تعزيز مستقبل الشباب السعودي وإعدادهم وتهيئتهم التهيئة السليمة للانضمام إلى معترك الحياة العملية والعلمية بما في ذلك إلى سوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة.

ويسعى البرنامج إلى بناء قدرات الشباب من خلال تزويدهم بالمهارات في مجالات حياتية وعملية وعلمية متعددة، تشمل سوق العمل، والثقافة المالية، وريادة الأعمال. وبناء على التجارب الناجحة للبرنامج منذ تأسيسه في السعودية، فقد تمكن من زيادة عدد البرامج التدريبية إلى 18 برنامجا، بداية من الصف السادس الابتدائي وحتى السنة التحضيرية في الجامعة، ليشمل ذلك الفئات العمرية من 10 وحتى 24 سنة. كما تمت إضافة 7 مناطق جديدة للبرنامج ليصبح بذلك مجموع المناطق التي يعمل فيها البرنامج 16 منطقة تعليمية تشمل 28 مدينة، مقارنة ببدايات البرنامج المتواضعة، إذ كان يقدم برامجه في منطقة واحدة فقط على مستوى المملكة في عام 2009. ونتيجة لهذا التوسع في البرنامج، تمكن البرنامج في غضون السنوات الماضية من تنفيذ برامجه في أكثر من 2,700 مدرسة وجامعة حول المملكة، ويتوقع للبرنامج أن يقدم برامجه خلال العام الدراسي الحالي لأكثر من 700 مدرسة وأكثر من 6 جامعات على مستوى المملكة.

ويعتمد برنامج إنجاز السعودية في تنفيذه لبرامجه التدريبية على تبني العديد من المبادرات الطموحة، التي تستهدف في مجملها تنمية وتطوير مهارات الشباب، وتأهيلهم التأهيل الجيد بما في ذلك الرفع من جاهزيتهم واستعدادهم للتعامل مع احتياجات ومتطلبات الحياة المستقبلية، سواء كان ذلك على المستوى العملي أم الاجتماعي والإنساني معا، حيث على سبيل المثال، تهدف مبادرة هدف إنجاز، إلى تأهيل الشباب إلى سوق العمل، من خلال ما يعرف ببرنامج "طريقي إلى سوق العمل"، الذي يحتوى على مهارات مختلفة لتأهيل الشباب على الاستعدادية لسوق العمل، في حين أن مبادرتي "محيطي ومجتمعي"، تعملان على تعريف الطلاب بذواتهم وعلاقاتهم بمجتمعهم ومحيطهم الاجتماعي والإنساني، بما في ذلك تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع لديهم، إضافة إلى الرفع من مستواهم في عدد من المهارات الفردية والفكرية والحياتية، بما في ذلك في مجال الثقافة المالية وريادة الأعمال.

ويقدم برنامج إنجاز السعودية كذلك مجموعة من البرامج الموجهة نحو فئة الأيتام من الشباب والشابات، وذلك إما من خلال التواجد معهم في الدار نفسها أو من خلال توجيه الدعوة إليهم للحضور إلى مقر البرنامج.

وقد تمكن البرنامج منذ نشأته وحتى نهاية العام الدراسي الماضي من تدريب وتأهيل أكثر من 164,000 شاب وشابة يقطنون في أكثر من 28 مدينة على مستوى المملكة، وتقديم أكثر من 2,500 دورة تدريبية مجانا ودون مقابل، بلغت نسبة البنات المستفيدات منها نحو 48 في المائة، في حين بلغت نسبة البنين المستفيدين منها نحو 52 في المائة، وبلغت نسبة المدارس التي طبق البرنامج فيها في كل من التعليم العام والخاص 82 و18 في المائة على التوالي. جدير بالذكر، أن برنامج إنجاز السعودية يعتمد بشكل كبير على المتطوعين من أفراد المجتمع من الجنسين لتقديم برامجه المختلفة، وفقا لبرامج وحقائب تدريبية محددة تشرف عليها إدارة البرنامج، ويعد البنك الأهلي التجاري المؤسس الأول للبرنامج في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 2007-2008 والذي كان يعمل تحت مظلة دائرة المسؤولية الاجتماعية في البنك، ومن ثم تم تأسيس إدارة ومجلس إدارة مستقل للبرنامج بمشاركة عضوية مؤسساتية "البنك الأهلي التجاري"، وعضوية مستقلة "مجموعة صافولا".

خلاصة القول، إن برنامج إنجاز السعودية، يعد من بين أفضل البرامج الاجتماعية والتعليمية في المملكة، التي خصصت لخدمة المجتمع على مستوى المملكة، من خلال تبنيه منذ تأسيسه في عام 2007، تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التعليمية والاجتماعية، بما في ذلك التدريبية والتأهيلية الطموحة، بهدف الارتقاء بقدرات ومهارات المواطنين من الشباب والشابات العلمية والعملية والفكرية والمهنية على مستوى المملكة، ليصبحوا بالفعل كقادة الغد في عالم ريادة الأعمال.

*نقلا عن الاقتصادية