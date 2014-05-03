السعودية للكهرباء ترسي 10 عقود بـ4 مليارات ريال

وقّع زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء عشرة عقود لإنشاء 6 محطات تحويل كهرباء وخطي ربط هوائيين على الجهد 380 كيلوفولت وشراء مكثفات بخار هوائية بقيمة إجمالية تزيد عن 4060 مليون ريال.

وأوضح المهندس زياد الشيحة أن 6 عقود قد تم توقيعها تتضمن إنشاء 6 محطات تحويل كهرباء، أربع منها بكل من مدن وعد الشمال والقريات والجوف وعرعر في منطقة الحدود الشمالية، وخامسة في الخفجي بالمنطقة الشرقية وأخرى في المضايا بجازان.

وستساهم هذه المحطات في زيادة قدرة الطاقة الكهربائية بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية في هذه المناطق.

وأضاف أنه من المخطط دخول جميع هذه المحطات الخدمة في غضون 29 شهراً من تاريخ توقيع العقد.

وبين أن العقد السابع، الذي سيتم تنفيذه خلال 30 شهراً من تاريخ التوقيع، يشمل إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 380 كيلوفولت بين محطتي بيشة وشرق محافظات الطائف المركزيتين، بطول 201 كيلومتر. كما يشمل إنشاء خط اسفلتي بطول حوالي 23 كيلومترا، يوصل ما بين محطة شرق الطائف الجديدة والخط القائم بقرب وزارة الدفاع.

وسيتم بموجب العقد الثامن إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 380 كيلوفولت بين محطتي الجوف (2) وعرعر المركزيتين. في حين يتضمن العقد التاسع إنشاء خط هوائي للربط بين محطتي طبرجل والجوف على الجهد 380 كيلوفولت.

وبين الرئيس التنفيذي أن العقد العاشر سيخصص لشراء مكثفات البخار الهوائية الخاصة بمشروعي إنشاء محطتي التوليد الثالثة عشر والرابعة عشر بالرياض. وسيتم تنفيذ هذين العقدين في غضون 29 شهراً من تاريخ توقيعهما.

وأكد المهندس الشيحة أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة الشركة السعودية للكهرباء لتعزيز قدرات المنظومة الكهربائية والموثوقية، ومواكبة الطلب على الطاقة الكهربائية.