عشوائية الصيانة وضرورة تنظيمها..

وزارة التجارة لمسنا منها عملاً جديداً غيّر من نظرة الناس بأنها ظلت غرفة تجارية لأصحاب الرساميل الكبرى، وتجار البضائع ووكلاء السيارات حيث وجدناها تتابع وتجازي وتذهب لما هو أبعد في تحقيق توازن السوق وانضباطه وتدافع عن مصلحة المواطن أولاً حتى أن فرض هيبتها صار مشهوداً بحيث لم تعد تراعي الخواطر أو تجاوزات التجار ليباح لهم ما لا يباح لغيرهم..

هناك نمط من التجارة مغفول عنه، أو ربما تأتي بالاهتمامات الثانية حين نرى بعض شركات الصيانة المنزلية ترفع أسعارها كل عام وعلى سبيل المثال المسابح زادت من ثلاثة آلاف ريال إلى ستة آلاف دفعة واحدة، وأيضاً صيانة المكيفات ضاعفت النسبة مرتين لتصل إلى ألف في المئة، وقس عليها ورش البناء والسباكة والنجارة والألمنيوم وغيرها، بحيث أصبحت الشكوى الصامتة من المواطن أن أصبح رهينة كل من يتعامل معه سواء من يغش بضاعته أو يضاعف أسعارها..

موضوع تأسيس شركات صيانة كُبرى أسوة بالعالم وذات مسؤوليات تطرح للاكتتاب العام سوف يُغلق آلاف الدكاكين بالحارات الداخلية للعمالة الأجنبية، وإحلال مواطنين بديلاً عنهم من فائض خريجي المعاهد الفنية بعد تأهيلهم من قبل هذه الشركات، إذ لو حسبنا مجمعات ورش صيانة السيارات وحدها لوجدنا الملايين ممن يحترفون هذه المهن أو تعلموها عندنا هم من يحتلون السوق ويتلاعبون به بقطع الغيار المقلدة، أو المستهلكة، هذا عدا محال مكافحة الحشرات وفوضاهم باستعمال المواد السامة والقاتلة، وقس عليها البقية من كل الحرف..

ثم تأتي عملية التصنيف وفق درجة الخدمة والاتقان وخاصة لما هو موجود لدى شركات أرامكو وسابك والكهرباء والهاتف والنظافة وما يتبع بقية الأجهزة الحكومية من وزارات وإدارات وبلديات وغيرها..

حالياً لدينا شركات أجنبية مثل صيانة الطائرات تحت برنامج التوازن الاقتصادي، وأخرى وطنية لتشغيل مجالات أخرى، ولكنها قياساً لحجم المملكة ونموها المتسارع لابد من فتح المجال لشركات أخرى لقطع فوضى أعمال الصيانة العشوائية، ولعل التقنيات الحديثة التي تستطيع اختصار الوقت بوضع مواقع لتلك الشركات وخلق علاقة عمل بالاتصال المباشر، أو الرسائل الهاتفية ربما تسهل تلك الأعمال، وحتى في حال اشتراك المواطن بتلك الشركات بعقد متوازن غير مبالغ فيه، وفتح باب المنافسة للراغبين إما بتأسيس شركات جديدة، أو توسيع ما هو موجود ستكون البدايات الصحيحة لإيجاد خدمات جيدة وسريعة..

لا نعتقد أن وزارة التجارة، وهي المعنية بهذا الأمر غافلة، وهي التي كسبت ثقة المواطن بالمتابعة لكل ما يتصل بشؤونها، أن تصبح شركات الصيانة مركز اهتمامها لاتساع السوق وحاجات الوطن لما ينظم مثل هذا العمل.



*نقلا عن صحيفة "الرياض"