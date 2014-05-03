18.9 مليون عاطل عن العمل في منطقة اليورو خلال مارس

استقر معدّل البطالة في منطقة اليورو عند مستوى 11,8% خلال شهر مارس الماضي، وعند معدل 10,5% في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت دائرة الإحصاء في الاتحاد الأوروبي يوروستات في بيان يوم أمس الجمعة، أن معدّل البطالة بمنطقة اليورو بقي في مارس الماضي كما كان عليه منذ ديسمبر 2013 عند 11,8%، وبقي في الاتحاد الأوروبي عند معدّل 10,5% منذ فبراير 2014.

وقدّرت يوروستات أن 26,69 مليون رجل وامرأة بالاتحاد الأوروبي كانوا عاطلين عن العمل في مارس الماضي، بينهم 18,91 مليون في منطقة اليورو. وتراجع عدد العاطلين عن العمل 929 ألف شخص بالاتحاد الأوروبي في مارس، مقارنة بمارس 2013، فيما تراجع 316 ألفاً في منطقة اليورو.

وسجّلت النمسا أدنى معدل للبطالة بنحو 4,9%، تلتها ألمانيا 5,1%، ولوكسمبورج 6,1%، فيما سجلت اليونان أعلى معدل بلغ 26,7%، وبعدها إسبانيا 25,3%.

وبالنسبة لبطالة الشباب ما دون 25 عاماً، فإن عددهم بلغ 5,34 مليون في الاتحاد الأوروبي في مارس، بينهم 3,42 مليون في منطقة اليورو. ومقارنة بمارس 2013، تراجعت بطالة الشباب في الاتحاد الأوروبي 322 ألف شخص، و166 ألف شخص في منطقة اليورو.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب 22,8% في الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، و23,7% في منطقة اليورو، مقابل 23,5% و24% على التوالي في مارس 2013.

وسجّلت أقل مستويات البطالة بين الشباب في مارس في ألمانيا بنحو 7,8%، والنمسا 9,5%، وهولندا 11,3%، في حين سجلت أعلى المستويات في اليونان بنحو 56,8%، وإسبانيا 53,9%، وكرواتيا 49%.