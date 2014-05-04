المراعي: 400 مليون ريال كلفة إضافية لاستيراد الأعلاف

كشف الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة "المراعي" أن الخطة الخمسية القادمة للشركة ستمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال الاستيراد من الخارج فيما يخص الأعلاف، بالرغم من أنه يعد عبئاً مالياً كبيراً على الشركة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "المراعي" في مقابلة تلفزيونية "إن هذا القرار اتخذ من قبل مجلس الإدارة، وأي أعباء مالية ستنعكس بالسلب على أعضاء مجلس الإدارة، حيث يملكون 77% من أسهم الشركة"، وفقا لصحيفة "اليوم".

وأوضح أن التقديرات تشير إلى إضافة تكاليف استيراد الأعلاف بحدود 400 مليون ريال عن كل سنة، وفقا للطاقة الإنتاجية الحالية، متوقعا أن تزداد بشكل كبير لتصل التكاليف إلى 900 مليون ريال خلال الخمس سنوات المقبلة.