بعد أول عرض لليخوت.. مراسي عُمان وجهة لأثرياء الخليج

اختتمت أخيراً في سلطنة عُمان فعاليات أول عرض بحري خاص لليخوت بمرسى الموج في مسقط، والذي تقيمه شركة الخليج لصناعة القوارب "غلف كرافت"، إحدى أكبر عشر شركات عالمية متخصصة في إنتاج اليخوت الفاخرة والقوارب المصنوعة من الألياف الزجاجية.

وقال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة "غلف كرافت" في حديث له مع "العربية.نت" إن العرض الخاص للشركة جاء حرصاً على التواجد بشكل أكبر في أسواق المنطقة وامتداداً لما تشهده السلطنة من تطور في المرافئ البحرية، والذي كان له أثر كبير في تعزيز مكانة عُمان كوجهة جديدة لأثرياء الخليج.

وأضاف أن الإمكانيات المتنامية التي تشهدها السلطنة جعلتها أحد أهم الأسواق الخليجية في استقطاب المنتجات المترفة، وخاصة القوارب واليخوت، بالإضافة إلى تطور المرافق البحرية التي شجعت على جذب المستثمرين للسوق العماني، والتي عززت مكانة السلطنة كأحد أهم أسواق الشرق الأوسط الواعدة لجذب واستقطاب المنتجات البحرية الفاخرة.

وأشار إلى أن السلطنة حظيت بلقب أسرع أسواق الثروة نمواً في الشرق الأوسط وإفريقيا بين عامي 2011 و2015، وذلك وفقاً لمركز أبحاث "داتامونيتور" لقاعدة بيانات أسواق الثروة في الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يجعل منها سوقاً جذاباً لبيع المنتجات المترفة، ومن بينها اليخوت.

من جانبه، قال الدكتور محمد حمدان، شريك في غلف كرافت، إن التاريخ لم يغفل عن رصد التحولات في ثقافة الخليج العربي عبر البحار، وبخاصة صلة العمانيين بالتجارة البحرية مع إفريقيا؛ وسواحل السلطنة تزخر بتاريخ الحضارة العمانية التي ترتبط بثراء تراثها البحري والصناعة البحرية التي جذبت خلال السنوات الماضية أهم مشاريع البنى الأساسية للقطاع البحري والخدمي.

وأضاف أن السلطنة بذلت جهوداً كبيرة في تعزيز موقعها كوجهة سياحية لمحبي الحياة البحرية المترفة، ما جعلها تولي اهتماماً أكبر في تطوير المراس البحرية برسوم مشجعة للاستثمار وتوفير خدمات منافسة لليخوت، الأمر الذي انعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية لموانئها.

يشار إلى أن العرض شمل العديد من منتجات "غلف كرافت" من يخوت السوبر من طراز ماجيستي 135، بالإضافة إلى يخت ماجيستي 48، الذي عملت الشركة على إنتاجه استجابة لطلبات السوق المتزايدة على اليخوت متوسطة الحجم، ويخت ويف شاتل 56، الذي يعد طرازاً جديداً من فئة "اليخوت البديلة" والذي يمكن أن يستخدم كمجلس عائم أو ليموزين بحري لنقل المسافرين.