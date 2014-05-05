دبي تطلق شعارا جديدا.. وتستهدف 20 مليون سائح

تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، انطلقت اليوم فعاليات معرض سوق السفر العربي 2014، في دورته الـ21 والتي تعد حدثا رئيسيا ومهما في منطقة الشرق الأوسط على صعيد قطاع السفر والسياحة، بمشاركة أكثر من 2700 جهة عارضة، و68 جناحا، ويستمر حتى الثامن من الشهري الجاري.

وشهد المعرض العديد من الفعاليات منذ الصباح بمشاركة أكبر من العام الماضي، حيث حضر ١٢٠ عارضا جديدا، وتوقع القائمون أن يتجاوز عدد الزوار الرقم السابق في العام الماضي، حيث يأملون زيارة أكثر من ٢٠ ألف شخص.

"العربية.نت" تنقلت بين أروقة الفعاليات التي توافد عليها مئات الزوار، إضافة إلى اهتمام وسائل الإعلام.

من جانبه، قال عصام عبدالرحيم كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري "إن إمارة دبي تسعى لأن تكون على قمة السياحة في المنطقة"، مؤكدا أن رؤية الشيخ محمد بن راشد تنبع من التحدي على كل صعيد".

وأشار عصام لـ"العربية.نت" إلى أن دبي تستعد لإطلاق شعار جديد يخاطب كل لغات العالم، مبينا أن هنالك حملة إعلامية واسعة ستنطلق في القارات الخمس للتعريف بالشعار. وأوضح عصام أن دبي تستهدف ٢٠ مليون سائح سنويا من خلال فعالياتها السنوية المستمرة طوال فصول العالم، مشيرا إلى أن إكسبو ليس إلا بداية فقط.

وأضاف "منذ الإعلان عن ذلك، عملنا على اتخاذ خطوات جدية نحو تحقيق هذا الهدف، ونحن على ثقة بأن سوق السفر العربي 2014 سوف يتيح لنا الفرصة للتواصل عن قرب مع مختلف العاملين في قطاع السفر والسياحة حول النجاحات التي تحققت في هذا المجال، وتحديدا خطط العمل والنشاطات المستقبلية التي تعزز من مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم".

وكان مارك والش، مدير عام محفظة المعارض في شركة ريد ترافل اكسيبيشنز قال إن المعرض شهد نموا لافتا في حجم مشاركة العديد من القطاعات المتخصصة في صناعة السفر والسياحة، بما في ذلك شركات تأجير السيارات بنسبة 58%، والنظم التقنية للسفر بنسبة 22%، وأجنحة السفن السياحية بنسبة 103%، إلى جانب النمو اللافت لمشاركة الجهات المتخصصة في السياحة العلاجية، حيث حجزت مساحة 69 مترا مربعا لعرض خدماتها ومنتجاتها".

ويستهل المعرض برنامج فعالياته بندوة مفتوحة حول آفاق "رؤية السياحة لعام 2020 وكيفية تسويق دبي إلى العالم"، بمشاركة نخبة من قادة القطاع السياحي، بمن فيهم هلال سعيد المري مدير عام دائرة دبي للسياحة والتسويق التجاري بدبي، وغيث الغيث الرئيس التنفيذي لفلاي دبي، وتييري أنتينوري نائب الرئيس والمدير التجاري لطيران الإمارات، ونيل جونز رئيس المبيعات والتسويق لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة ماريوت الدولية للفنادق.