ضريبة قيمة الأرض لا تنتقل إلى المشتري

ضريبة قيمة الأملاك بما في ذلك الأراضي موجودة في أغلبية الدول، خاصة دول كدول الغرب. تفرض الضريبة عادة على الملك، سواء كان أرضا مبنية أو مستغلة في وجه من أوجه الاستغلال أو أرضا مهملة. فمثلا، تفرض ضريبة متماثلة (عبء ضريبي واحد) على قطع متجاورة، بعضها مبني وبعضها غير مبني. ضريبة الأرض غير ضريبة ما بني على الأرض.

وللأرض خصيصة. ترتفع أسعارها لتغيرات وتطورات في الاقتصاد، أسهم فيها المجتمع وليس ملاك تلك الأراضي. وهذا يعني أن هناك منطقا وعقلانية لحصول المجتمع على عائد مقابل مساهمته في إضافة قيمة للأرض.

الطبيعة المنفردة لضريبة قيمة الأرض موجودة في أذهان علماء الاقتصاد منذ القرن الثامن عشر. وينبع اهتمام علم الاقتصاد بالضريبة سواء على قيمة الأرض أو غيرها من جهة معايير الكفاءة والعدالة والإيراد للمالية العامة.

وفوائد ضريبة قيمة الأرض كثيرة، تعرضت إلى كثير منها في مقال منشور في 14 نيسان (أبريل) الماضي. وأضيف، أنه أجريت دراسات تطبيقية على فرضية تقول إن ضريبة الأرض سياسة لتحفيز تطوير الأراضي انتهت إلى أن الضريبة تحفز أكثر كلما كانت الأرض غير المطورة أقرب إلى أماكن مطورة. وهذه الخلاصة تقترح استخدام ضريبة قيمة الأرض لتصميم استراتيجيات تطوير الأراضي. انظر مثلا الدراسة التالية:

Measuring the Effects of a Land Value Tax on Land Development التي قدمت في اجتماع جمعية الاقتصاد الزراعي لجنوب الولايات المتحدة، المنعقد في أتلانتا عام 2009.

من خصائص ضريبة قيمة الأرض أن المالك لا يمكنه تعديتها إلى الغير، أي أنها لا تشكل تكلفة على الإنتاج، وهذا خلاف أنواع الضرائب الأخرى التي ترفع التكلفة، لا يمكن نقل عبء ضريبة الأرض إلى المشتري أو المستأجر، لأن الأرض لا تقبل الاستحداث ولا تقبل الاستبدال التام.

تدخل الضريبة ضمن تكلفة الاستحداث (الإنتاج). وفرض الضريبة يرفع تكلفة الاستحداث أو الاستبدال، وهذه الضريبة تدخل ضمن تكاليف الإنتاج، وتعكسها كليا أو جزئيا وبصورة ما في تسعير خدماتها، اعتمادا على قوتها التنافسية وحجم الإنتاج ومرونة الطلب، وغير ذلك من اعتبارات.

هل ينطبق الكلام السابق على الأراضي؟ لا، لا ينطبق.

الأرض محددة المساحة. مهما كانت مساحة الدولة، فالأرض ذات مساحة محددة، وليست قابلة للاستحداث. كما أنها لا تقبل الاستبدال. كل أرض تختلف عن غيرها، أي أنه لا توجد على وجه الأرض أرضان متماثلتان في كل أوجه التماثل، لأنها أصلا غير قابلة للاستحداث، أي الإنشاء، بخلاف السلع والمزروعات.

أي أن الأراضي المتاحة، التي يمكن تحويلها إلى عرض (بغض النظر عن حدوث ذلك من عدمه) غير قابلة للزيادة أو النقص، أي أنها محددة ابتداء. وهذا فرق جوهري بين الأرض والسلع الأخرى التي يشتريها الناس (قابلة للاستحداث أو قابلة للاستبدال). وهذا يعني بالضرورة، أن سعر الأرض في السوق يعتمد على المبلغ الذي يرغب المشتري في دفعه.

سيتحمل مالك الأرض عبء الضريبة، ولا يمكن نقل هذا العبء إلى الآخرين. يفهم من ذلك أن المالك أو البائع لا يستطيع أن يمرر الضريبة إلى الآخرين عند فرض ضريبة على الأرض فقط. وهذا يعني، بالضرورة، خفض سعر الأرض. من جهة أخرى، يحفز ذلك على عمل شرائح للضريبة، بناء على اعتبارات وتفاصيل كثيرة، عرضها خارج نطاق المقال.

لنفهم الموضوع من زاوية ثانية.

لنفترض أن أرضين متجاورتين متساويتين في المساحة والأبعاد والقيمة، بنيت إحداهما ولنطلق عليها عقار (أ) ولم تبن الأخرى ولنطلق عليها عقار (ب). لنفترض أن الحكومة فرضت ضريبة سنوية تعادل 1 في المائة من قيمة أي أرض غير مبنية. ماذا ستكون النتيجة؟ ستنخفض قيمة الأرض (ب)، مقارنة بقيمة (في الذهن) لأرض العقار (أ)، ما مقدار الانخفاض؟ يعادل تقريبا القيمة الحالية لضريبة الأرض المستقبلية. وفي الدراسة التالية، الصادرة عن جامعة فكتوريا الأسترالية عملت في عام 2009، قدر الانخفاض بنحو 16 في المائة.

Land tax, Background paper for Session 3 of the Victoria University of Wellington Tax Working Group.

لنفهم الموضوع من زاوية ثالثة. قيمة الملكية يمكن تقديرها باستخدام المعادلة التالية:

معدل الفائدة + معدل ضريبة الملكية (أو الزكاة) x القيمة الرأسمالية للملكية = الإيجار السنوي للملكية. وهذا يبين لماذا تخفض الضريبة سعر الأرض. والأبحاث حول الموضوع كثيرة.



*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية"