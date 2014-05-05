"اتصالات" تعتزم بيع حصتها بإفريقيا بـ650 مليون دولار

وقعت مؤسسة الإمارات للاتصالات " اتصالات" اتفاقية بيع حصتها في العمليات القائمة في كل من بنين وجمهورية إفريقيا الوسطى والجابون وساحل العاج والنيجر وتوجو بقيمة 650 مليون دولار أميركي، إلى أتلانتيك تيليكوم " إي تي " واتصالات بنين الدولية المحدودة " إي آي بي إل " واتصالات المغرب " ماروك تيليكوم ".

وتتضمن الاتفاقية بيع " برستيج تليكوم " التي تأسست في ساحل العاج وتمد عمليات اتصالات في تلك الدول بخدمات الحاسب الآلي.

وتوفر عمليات اتصالات في هذه الدول خدمات المحمول الصوتية وخدمات البيانات والتي تعمل تحت العلامة التجارية "موف".

