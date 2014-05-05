420 مليار ريال إجمالي القروض الشخصية في السعودية

كشف المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، نبيل المبارك، بأن إجمالي القروض الشخصية في المملكة بلغت ما يقارب 420 مليار ريال، حيث إن 99 في المئة منها قروض استهلاكية.

ونقلت جريدة "المدينة" عن المبارك أنه قال في المحاضرة، التي ألقاها في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والتي كانت بعنوان "التخطيط المالي السليم للمستقبل" بأن نسبة الادخار والاستثمار في المملكة أقل من 10 في المئة، فيما بلغت مصروفات الإنفاق على المطاعم في المملكة إلى 33 مليار ريال، كما أن نسبة الإقراض المحلي في المملكة سواء للأفراد أو الشركات لم تتجاوز 40 في المئة من الناتج المحلي وهي تعتبر نسبة متدنية.

مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الوصايا من أجل التخطيط المالي السليم وهي يجب على الفرد أن يقوم بتحديد أولوياته وكذلك أن ينفق أقل من دخله دائمًا، وأن يشتري ما يحتاج لا ما يرغب، دائمًا ضع ميزانية وحاول توفير 30 في المئة من الدخل، لا تستخدم بطاقات الائتمان، ومن الوصايا تذكر أن القرض الأول بدون حاجة هو الطريق السريع للهاوية، كذلك ضع خطة للتقاعد وكذلك ضع خطة للاستثمار وقم بتجديد خططك ولا تقارن نفسك بالآخرين.

كما تطرق المبارك إلى وجود عدد من الوصايا من أجل الادخار منها البدء في تكوين محفظة مالية والتقليل من المصروفات وأن يتم تسديد البطاقات الائتمانية، كذلك وأن يعتبر الشخص نفسه الدائن الأول، كما يجب تقسيم الدخل إلى ثلاثة أجزاء 70 في المئة مصروفات و20 في المئة ادخار و10 في المئة للطوارئ، ومن الوصايا وضع خطة مالية لجميع الاحتياجات، أحسب دائمًا كم وفرت لا كم دفعت، كذلك الاطلاع على برامج الادخار والمستقبل، كما يجب التفكير بعد التقاعد، كما يجب تمديد خطة الادخار 18 شهرًا حتى تصل لأهدافك.