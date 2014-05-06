النفط الأميركي مستقر مع تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا

استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي دون 100 دولار للبرميل أوائل التعامل في آسيا اليوم الثلاثاء، وسط تنبؤات بزيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم واشتداد التوترات بشأن أوكرانيا.

وبحلول الساعة 0032 بتوقيت جرينتش في التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس سجل سعر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف لتسليم يونيو 99.48 دولارا للبرميل، دونما تغير عن إغلاق اليوم السابق.

وتراجع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 10 سنتات إلى 107.62 دولار للبرميل.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم قبل صدور البيانات الأسبوعية لمخزونات النفط من معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة الأميركية أن تكون مخزونات الخام الأميركية زادت 1.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من شهر مايو.