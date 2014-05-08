التاجر الجشع .. وداوها بالتي كانت هي الداء !

تعجبني وزارة التجارة، قررت أن تحارب التاجر الجشع بسلاحه .. المال !، فوفقا لمصدر صرح لعكاظ أمس فإن وزارة التجارة ستكافئ المبلغين عن التلاعب بأسعار السلع المدعومة بـ ٢٥% من قيمة الغرامة التي ستفرضها على التاجر المخالف في إطار سعيها لتوعية المستهلك بحقوقه وإشراكه في مراقبة الأسواق !

تحفيز المستهلك بالمكافأة ليكون شريكا في مراقبة الأسواق ربما يعوض النقص الذي تعاني منه الوزارة في أعداد المراقبين والمفتشين، لكنني أثق تماما أن هناك من المستهلكين من سيسعده التطوع بلا مقابل لمساعدة الوزارة على ملاحقة المتلاعبين بالأسعار المدعومة والسلع المغشوشة والمقلدة والمقصرين في الوفاء بالتزامات ومسؤوليات خدمات ما بعد البيع دون مقابل !

فهناك مجتمع فاض به الكيل من استغلال بعض التجار له طيلة عقود من الزمن غابت فيها وزارة التجارة عن لعب الدور المثالي في حماية تعاملات البيع والشراء في السوق من استغلال الجشعين والدخلاء على التجارة، وقصرت في خلق العلاقة المتوازنة والعادلة بين المستهلك والتاجر، وهو مستعد تماما للمساهمة في خدمة أهداف الوزارة في التوعية بحقوق المستهلك وحمايتها وخلق البيئة الصحيحة للتعاملات التجارية ما دام يجد الجدية والفاعلية في تحقيق تلك الأهداف !

إلا بالمناسبة كيف حال جمعية حماية حقوق المستهلك ؟!

*نقلا عن عكاظ