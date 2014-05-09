إلى الذين يعتمدون على الزكاة

باستثناء العاجزين تماماً عن العمل، فإن أكثر المعتمدين على الزكاة والصدقة ينبغي ان يغيروا تفكيرهم ثم سلوكهم.. أعرف عوائل تعتمد على الزكاة والصدقات منذ أربعين سنة ومازالوا كذلك حتى الآن..

هناك خلل في الأمر لا شك مصدر الخلل أنهم استكانوا لهذا الوضع وطابت لهم سهولته.. كما ان العادة إذا استحكمت تعطل التغيير.. أليس العمل والاعتماد على النفس أجدى وأجمل من الاعتماد على الزكوات والصدقات.. بلى طبعاً الكل يدرك هذا.. حتى الذي ظروفه صعبة وتحل له الزكاة ينبغي عليه - لصالح نفسه أولاً - ان يعتبر هذا ظرفاً مؤقتاً ويسعى بكل ما يستطيع للخروج منه.. وذلك بإعلاء قيمة العمل والكفاح والتوفير بدل الركون إلى مساعدات الآخرين والذي يؤدي إلى ازدراء العمل واستصعاب الكفاح واستبدال ذلك بالأخذ والصرف دون عطاء ولا إنتاج.. إن كل إنسان - عدا العجزة تماماً - بإمكانه أن يعمل شيئاً وأن يجعل عمله يكبر بالتدريج والاصرار والإرادة وتغيير التفكير الداخلي عن الذات والناس.. إن العمل شرف وهو ليس مجرد وسيلة لكسب الرزق فقط ولكنه وسيلة لاحترام النفس وصيانة كرامة الأسرة وحسن تنشئة الأولاد.. إن المضطر لأخذ الزكوات والصدقات ينبغي ان يضع له خطة جادة للتخلص من هذا الاضطرار الذي هو قيد نفسي واجتماعي إذا استسلم له ظل يرسف في أغلاله حتى الموت وعود صغاره عليه..

إن اعلاء قيمة العمل هي نقطة الارتكاز، ويجب ان ترسخ في أعماق الذات بكل عزيمة واصرار حتى في فترة الاضطرار يسعى المحتاج للتوفير قدر المستطاع لتكوين نواة عمل تغنيه عن الناس وتبنيه وتجعله عضواً فعالاً في المجتمع لا عالة. إن بعض مدمني الزكاة مسرفون لا يعرفون غير الصرف. من زمن قال لي أحد الأثرياء دخلت سوق المقيبرة موسم الرطب فوجدت رجلاً من الجماعة اعتاد على الزكاة فأعطيته من زكاتي، وكنت أريد شراء (سطل) رطب متوسط السعر ولكنه شرى بما أعطيته أجود نوع بكل ما أعطيته.. لم ألم نفسي على التعقل والتدبير ولكنني لمسته سراً على التبذير.. الاعتماد على المال السهل يقتل رغبة العمل والتوفير.

*نقلا عن الرياض