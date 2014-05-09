خلطة الشفاء من داء الغلاء!

الارتفاع الحالي في تكاليف المعيشة مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من العام 2013م تقريباً هو 3%. هذا معناه، وبحسبة عرب بسيطة، السلعة التي كنت تشتريها بمائة ريال العام الماضي، أصبحت الآن بمائة وثلاثة ريالات!

وطبقاً لمصلحة الإحصاءات، هناك 5 أقسام رئيسية مكونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشره الرئيس، وجاءت هذه الأقسام الخمسة من حيث الارتفاع بالترتيب التالي:

أولاً: السلع والخدمات المتنوعة (هي الأكثر ارتفاعاً.. وإن كنت لا أجزم بماهيّة الخدمات المتنوعة وأعترف أن وجودها في أول القائمة يشغل بالي كثيراً لأني ممن لم يتعرفوا على أي خدمات متنوعة حتى الآن وأتمنى الالتقاء بها لو من باب الصدفة!).

طبقاً لمصلحة الإحصاءات، هناك 5 أقسام رئيسية مكونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشره الرئيس.ثانياً: السكن والمياه والكهرباء والغاز والمحروقات (هل تتساءلون مثلي قائلين: على أي أساس جمعتهم مصلحة الإحصاءات العامة في قسم واحد! خصوصاً السكن والمحروقات!!). ثالثاً: الملابس والأحذية (من حقك أن تتساءل هنا أيضاً وتقول: أليست هذه سلعاً أيضاً؟ أم أن الملابس مشروبات ونحن لا نعلم؟). رابعاً: المطاعم والفنادق (سنتجاوز هذه معاً!).

خامساً: قسم الترويح، والمقصود الترفيه طبعاً، لكن لأن الترفيه بمفهومة الكوني غير موجود لدينا.. فنحن نسميه «الترويح»! ويصح في هذا المقام أن تسأل أحد أفراد أسرتك المكتئبين وتقول:

• هل روّحت عن نفسك مؤخراً؟

• فيجيب المكتئب: لا.. لم أروّح عن نفسي!

• فتتساءل مبدياً الاهتمام: لماذا لم تروّح عن نفسك أيها الشاب الغالي على قلوبنا؟

• يجيب الشاب المكتئب: قطاع الترويح يعاني من ارتفاع في الأسعار!

• فتبادر: لا تقلق.. لدي الحل للترويح عنك!

• يستبشر الشاب ويتساءل: كيف يا عمّو ستروّح عني؟

• تجيب بمنتهى الثقة: عليك بالهاتف الذكي! فقطاع الاتصالات هو القطاع الوحيد الذي يسجل انخفاضاً في تكاليف التشغيل.. ويمكنك من خلال هذا الجهاز السحري أن تمارس الدردشة عبر الواتساب.. وتنشئ حساباً في التويتر (لا يليق قول «تويتر» بدون أل التعريف!)، وتتناقل الطرائف والمقاطع الترويحيّة المحببة!

وانطلقا للسوق.. واشتريا هاتفاً ذكياً.. ومن يومها والشاب مبتسم.. لكن لوحدِه.. في غرفته!

*نقلا عن اليوم