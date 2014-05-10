"أبل" تدرس شراء beats مقابل 3 مليارات دولار

قالت جريدة "هافنغتون بوست" البريطانية، إن شركة "أبل" الأميركية تجري محادثات من أجل شراء عملاق الإلكترونيات العالمي Beats Electronics مقابل مبلغ يزيد على 3 مليارات دولار، وهو ما يمكن أن يشكل إضافة مهمة لشركة "أبل"، وتوسعاً مهماً لها في الأسواق.

وشركة Beats هي صاحبة العلامة التجارية الأشهر في العالم في مجال السماعات والإكسسوارت التكميلية التي يستخدمها حاملو الهواتف النقالة، وأجهزة تشغيل أم بي ثري.

ونقلت "هافنغتون بوست" عن مصادر إعلامية قولها إن "أبل" بصدد دفع 3.2 مليار دولار أو أكثر من هذا المبلغ، في أكبر عملية استحواذ ستقوم بها شركة "أبل" في تاريخها.

ومن المتوقع الإعلان رسمياً عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث لا توجد أية بيانات رسمية حتى اللحظة تتعلق بالصفقة.

ولدى شركة Beats أفخم وأرقى وأغلى سماعات الأذن في العالم، حيث تبيع بعض السماعات الشخصية بأسعار تصل إلى 500 و600 دولار، فضلاً عن أن لدى الشركة قاعدة مشتركين كبيرة بخدمات الموسيقى والمواد الصوتية التي تقدمها، وهو ما يمكن أن تكون "أبل" أيضاً مهتمة به.

وكانت جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية أول من أشار إلى الصفقة، لكنها لم تورد أية تفاصيل، واكتفت بالإشارة إلى وجود مباحثات عميقة بين الشركتين من أجل أن تقوم "أبل" بالاستحواذ على "بيتس".

وتقول "هافنغتون بوست" إنه في حال تمت هذه الصفقة بالفعل، وصحت الأرقام التي يدور الحديث عنها، فإنها ستمثل إضافة كبيرة لقيمة شركة "بيتس" التي كانت قد استقطبت استثمارات بــ500 مليون دولار العام الماضي، لتصل قيمة الشركة الإجمالية إلى مليار دولار فقط.