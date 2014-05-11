السعودية: الصادرات غير البترولية تقفز 12.5%

ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة السلعية غير البترولية في شهر مارس الماضي بنسبة 12.5%، لتبلغ 19249 مليون ريـال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فيما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 9.1% لتبلغ 51198 مليون ريال في ذات الفترة.

وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الشهري لوكالة الأنباء السعودية، أن نسبة الصادرات غير البترولية بلغت 37.6% من إجمالي قيمة الواردات خلال هذه الفترة.

وأشارت المصلحة إلى أن صادرات منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها جاءت في المرتبة الأولى بقيمة إجمالية بلغت 6277 مليون ريـال، تمثل 32.61% من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، واحتلت اللدائن والمطاط ومصنوعاتها المرتبة الثانية بقيمة 5890 مليون ريـال بنسبة 30.6%، وجاءت معدات النقل وأجزاؤها في المرتبة الثالثة بقيمة 2098 مليون ريـال بنسبة 10.9% من إجمالي قيمة الصادرات.

كما احتلت الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها المرتبة الأولى من حيث الواردات بقيمة إجمالية بلغت 12343 مليون ريـال، تمثل 24.11% من إجمالي قيمة الواردات، واحتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة 9798 مليون ريـال بنسبة 19.14%، وفي المرتبة الثالثة المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة إجمالية بلغت 6334 مليون ريـال بنسبة 12.37%.

ولفتت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات النظر إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الدول المصدر إليها، والولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المستورد منها.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 13.80% من إجمالي قيمة الصادرات، وفي المرتبة الثانية الصين بنسبة 11.42%، تلتها سنغافورة بنسبة 7.68%، ومن حيث الواردات احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بنسبة 13.17% من إجمالي الواردات، تليها الصين بنسبة 12.08% ثم ألمانيا بنسبة 7.1%.