توقعات سعودية بارتفاع تحويلات الأجانب إلى 160 مليارا

توقع خبراء اقتصاديون أن ترتفع تحويلات العاملين الأجانب في السعودية مع نهاية العام الحالي إلى 160 مليار ريال، مقارنة بنحو 148 مليار ريال العام الماضي.

ويرى الخبراء أن ذلك يعكس فشل خطط وزارة العمل وبرامجها التي تهدف إلى سعودة الوظائف التي يشغلها غير السعوديين، وفقا لما نشرته صحيفة "الحياة".

وأكدوا أن حجم هذه التحويلات لا يعكس أجور هذه العمالة، وإنما هناك أنشطة اقتصادية ناتجة من التستر والأعمال غير المشروعة التي يأتي معظمها من خلال الاقتصاد الخفي الذي تديره عمالة وافدة في كثير من مناطق المملكة.

وقال الاقتصادي عبدالحميد العمري إن هناك نمواً كبيراً من عام إلى آخر في حجم التحويلات، إذ دخلنا في العام الرابع من برامج وزارة العمل، ولم تثبت فاعليتها أو نجاحها، بل أثبتت فشلها، متوقعاً أن تصل حجم التحويلات مع نهاية العام الحالي إلى ما بين 158 و160 بليون ريال، مشيراً إلى أن وزارة العمل تتحمل هذا التطور.

وأكد أن ثلاثة أرباع عمليات التوظيف التي تحدث حالياً في المملكة عبارة عن سعودة وهمية، لجأ إليها القطاع الخاص حتى يتهرب من برامج وإجراءات وزارة العمل، وحقق نجاحاً كبيراً في هذا التلاعب، ويؤكد على ذلك "الإحصاءات التي تشير إلى وجود 150 ألف سعودية تعمل في قطاع البناء والتشييد، وهذا أحد مؤشرات التوظيف الوهمي".

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أعلنت أن تحويلات الأجانب في المملكة إلى الخارج خلال شهر مارس الماضي ارتفعت إلى 14.3 مليار بنسبة 22%، في مقابل 11.7 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في الوقت الذي بلغت تحويلات الأجانب خلال العام الماضي نحو 148 مليار، في مقابل 125.2 مليار ريال في 2012، بنسبة ارتفاع 18%.