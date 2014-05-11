%848 تغطية اكتتاب إسمنت أم القرى وتخصيص 8 أسهم

أعلنت الرياض المالية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب والمتعهد بتغطية الطرح العام في 50% من أسهم شركة إسمنت أم القرى، نتائج التخصيص النهائي للأسهم، حيث يحصل المستثمر الواحد على 8 أسهم، في حين ترتفع إلى 16 سهماً لطلب الاكتتاب المتضمن مستثمرين اثنين، وتصل إلى 347 سهماً لطلب الاكتتاب المشتمل على 41 مستثمرا.

وأوضحت الرياض المالية أن نسبة التغطية النهائية بلغت 847.68%، في حين بلغ إجمالي المبالغ المكتتب بها 2.331.111.500 ريال، وبلغ عدد المستثمرين 3.310.652 مستثمر، وسيتم اليوم رد فائض الاكتتاب على المستثمرين.