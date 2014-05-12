النعيمي: 100 دولار للبرميل يعد سعراً عادلاً للنفط

قال وزير البترول السعودي، علي النعيمي، اليوم الاثنين، إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، مستعدة لتزويد الأسواق بكميات أكبر من النفط الخام إذا تفاقمت التوترات بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا، وأدت إلى نقص في المعروض.

وأدى التدخل العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم إلى توتر أسواق النفط خلال الأشهر القليلة الماضية، وجعل أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت تقترب من 108 دولارات للبرميل بعد وصولها إلى 112.39 دولار في الثالث من مارس، وهو أعلى مستوى لها هذا العام.

وقال النعيمي إن السعودية مستعدة لتعويض أي نقص قد يظهر. وأضاف أن إنتاج السعودية الحالي يبلغ نحو 9.6 مليون برميل يوميا، في حين أن بوسعها إنتاج 12.5 مليون برميل يوميا.

وأنتجت السعودية 9.66 مليون برميل يوميا من النفط الخام في أبريل، بزيادة عن إنتاجها في مارس، والذي بلغ 9.566 مليون برميل يوميا، وذلك حسبما ذكر مصدر صناعي مطلع على هذه المسألة.

ووردت السعودية 9.650 مليون برميل يوميا للسوق، بزيادة على 9.533 مليون برميل يوميا في شهر مارس.

وقال النعيمي أيضا على هامش مؤتمر في سول إن 100 دولار للبرميل سعر عادل للنفط. وأردف قائلا إن 100 دولار للبرميل سعر عادل للنفط الخام بالنسبة للجميع، سواء المستهلكون أو المنتجون أو شركات النفط.

وقال النعيمي إنه يجب على منظمة أوبك الإبقاء على الحد الأقصى لإنتاجها، والذي يبلغ 30 مليون برميل يوميا خلال الاجتماع الذي تعقده في شهر يونيو.

وقال النعيمي للصحافيين على هامش مؤتمر إن الإمدادات وافية بشكل كبير، والطلب كبير، والسوق مستقرة إلى حد ما. وأضاف أنه لا يوجد سبب لإجراء تغيير.