تحالف سعودي إماراتي في مجال القطارات والمواصلات

وقعت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" في دبي أخيرا مع شركة "الاتحاد" للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم للتعاون في إيجاد حلول مشتركة وتبادل المعرفة وتحسين معايير السلامة والبيئة والكفاءة والفعالية التشغيلية لشبكات السكك الحديدية في كلا البلدين.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، وقع مذكرة التفاهم في العاصمة الإماراتية أبوظبي كل من الدكتور رميح الرميح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، والمهندس فارس المزروعي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "الاتحاد" للقطارات.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز تعاون الطرفين لدعم قطاع النقل والمواصلات والسكك الحديدية في البلدين، وتطوير العلاقة والتعاون في المستقبل بما يضمن تعزيز هذا القطاع الواعد، حيث ينتظر أن ينتج عن المذكرة تنظيم لقاءات مشتركة بشكل دوري، وإقامة الندوات وورش العمل، وتشكيل اللجان المشتركة.

وأفاد الرميح بأن تعزيز التعاون مع قطاعات الخطوط الحديدية بدول مجلس التعاون من شأنه الارتقاء بآليات العمل على مشروعات السكك الحديدية وتعزيز كفاءتها على المستوى الخليجي، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في خلق بيئة جاذبة للنقل بالخطوط الحديدية، خصوصا على مستوى نقل البضائع والنقل الثقيل لمنافسة الوسائل الأخرى.

وأضاف الرميح أن "سار" عملت خلال السنوات الماضية على بناء خبرة في مجالات إنشاء وتشغيل الخطوط الحديدية، لاسيما أنها تقوم على تنفيذ عدد من مشاريع الخطوط الحديدية في السعودية بطول يتجاوز 4500 كيلومتر.

ولفت الرميح إلى أن الشركة نجحت منذ تشغيلها لخط التعدين الخاص بنقل خام الفوسفات في نقل ما يزيد على 4.5 مليون طن من خلال قطار مكون من 150 عربة بطاقة استيعابية قدرها 15 ألف طن للرحلة الواحدة، مضيفا أن الشركة تباشر حاليا المراحل الأولى لنقل خام البوكسايت مستهدفة ذات معدل النقل اليومي.

من جانبه، بين المهندس المزروعي أن اللقاء هدف إلى الاتفاق على المعايير الفنية والتقنية لشبكة السكك الحديدية لدول الخليج، مفيدا بأن المذكرة تمهد الطريق للمزيد من التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية.

وأكد المزروعي سير العمل في مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات على قدم وساق ووفق الجدول الزمني المحدد، لافتا إلى أهمية الاستفادة من التجربة السعودية الناجحة في المنطقة، خصوصا أن الشركتين تتقاسمان نفس الأهداف، وهي تبني أحدث التقنيات، وتطبيق أرقى معايير السلامة، وتوفير أفضل الخدمات في مجال النقل والمواصلات.

وأضاف المزروعي أن إقامة علاقات قوية مع الجهات المعنية بمشاريع السكك الحديدية في بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من شأنه المساهمة في إنجاح عمليات التشغيل في كل البلدان ومن ثم ربط الشبكات.

وفي هذا السياق، أشار المزرعي إلى أن الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من مشروع شبكة السكك الحديدية الذي تطوره شركة "الاتحاد" للقطارات يمثل في الوقت ذاته الانتهاء من أعمال الجزء الأول من الخط الرئيس بمنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يأتي توقيع هذه المذكرة في مدينة دبي تزامنا مع مشاركة فريق تطوير الأعمال بشركة "سار" في مؤتمر سلاسل الإمدادات السادس الذي نظمته "GPCA" الأسبوع الماضي.

يذكر أن "سار" التي تعكف حاليا على إنشاء الشبكة الداخلية بالجبيل الصناعية لربط مرافقها بالموانئ ومختلف الأسواق المحلية، وقعت في وقت سابق مذكرة تفاهم مع شركة "سابك" لتقديم خدمات النقل للمواد الخام والمنتجات من وإلى الجبيل الصناعية.