الأسهم اليابانية تقفز في افتتاح السوق بدعم ضعف الين

قفزت الأسهم اليابانية أثناء التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء مدعومة بضعف الين ومكاسب قوية للأسهم الأميركية، وهو ما عزز معنويات المستثمرين.

وصعد مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 1.8 بالمئة إلى 14405.06 نقطة بحلول منتصف جلسة التداول الصباحية ببورصة طوكيو ليجري تداوله فوق متوسطه المتحرك في 25 يوما للمرة الأولى منذ 25 أبريل.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.6 بالمئة إلى 1175.00 نقطة.

وأغلق مؤشرا داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 القياسيان للأسهم الأميركية في بورصة وول ستريت الليلة الماضية عند مستويين قياسيين مدعومين بنتائج قوية للشركات وتحسن آفاق الاقتصاد.

واستفادت أسهم شركات التصدير اليابانية من تراجع الين إلى أدنى مستوى في أسبوع أمام الدولار. وسجلت العملة الأميركية في أحدث المعاملات 102.22 ين.