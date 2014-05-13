الدعم الخارجي مبرر

الولايات المتحدة الأمريكية تقدم مساعدات "شبة ثابتة" بمليارات الدولارات، أوروبا وقعت في أزمة مالية منذ 2008 وكان الأثر الأكبر على اليونان فقامت بعمليات دعم كبرى سواء من صندوق النقد الدولي او الأوروبي، أو من المانيا نفسها الأقوى اقتصاديا، دول العالم تمر بأزمات مجاعة او فيضانات او فقر وعشرات من القضايا الانسانية، فتهب دول أوروبية أو شرقية او الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم الدعم المالي او تقديم المواد لهذه الدول، وتقدم ايضا القروض المالية سواء مباشرة او من خلال صناديق تدعم وهكذا رغم انها دول قد تكون مديونة، فهي "سنة" متبعه للدولة التي تملك المال او ذات القوة والقدرة، في سبيل أهداف كثيرة بعضها قد يظهر للعيان وهي خدمة انسانية لا يرجى شيء منها، أو خدمة لأبعاد وحسابات دولية تهتم بها الدولة الداعمة، وغيرها من أسباب الدعم المالي التي ترى مبررا "يستوجب" تقديمه.

المملكة تقدم الدعم المالي لأسباب كثيرة تراها الدولة، وهي مبررة ولها أسبابها وحساباتها لا شك ونثق في ذلك، حتى لا ينجرف البعض عن اسباب هذا الدعم المالي أو تقديمه، والمملكة قدمت عشرات المليارات من الريالات طوال عقود من الزمن، وهي ليست هدرا او أموالا بلا مبرر، بل لها حسابات إنسانية وسياسية واقتصادية ودولية وغيرها من الأسباب التي وضعتها الدولة، وذكرت أن دولا مديونة تقدم الدعم بمليارات الدولارات كأميركا الان التي تعاني ديونا تفوق ناتجها القومي لماذا؟ إذاً هي مبررة ولها حساباتها ومصالح الدولة تفرض تقديم هذا الدعم والإنفاق المالي، وبحسابات كثيرة ومعقدة لا تحتاج شرحا مفصلا، ولكن الدعم المالي من المملكة لكثير من الدول بعضها يفرضها واجب إسلامي، او دول صديقة تعاني من ضائقة، او دول عربية شقيقة، او درء خطر عن دول ووجب دعمها وهي في النهاية تصب في خدمة بلادنا لا شك، والأمثلة كثيرة لا تحتاج أمثلة، وأثق أن بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله، لا تبخل بتقديم المال فيما يخدم هذه البلاد بأمنها واستقرارها ودورها الريادي الاسلامي في هذا العالم، وتقف مع كثير من الدول في أزماتها والأمثلة كثيرة كما حدث عند احتلال الكويت ومصر وثورتها واليمن وغيرها.

الدعم المالي الذي تقدمه المملكة خارجيا، لا يعني انفاقا بلا مبرر او أنها بلا عائد، بل هناك عوائد كبيرة وكثيرة، ولم اذكر الدول التي تدعمها المملكة او الأرقام المالية فهي دول كثيرة وبمليارات الريالات، ولكن هذا يجب ان يفهم على انه دور المملكة الريادي في هذا العالم بدعم أشقاء ووقوف معهم أو دور دولي يتطلب ذلك، او دور سياسي لمصالح تخدم المملكة لا شك، ولا يجب ان ينظر على أنها اموال تذهب بلا ثمن، ابدا بل بثمن وقيمة وحكمة، ولعل من أسباب مكانة المملكة وقوتها وحضورها وحتى مساهمة في أمنها واستقرارها وقوة تأثيرها في هذا العالم هو جزء من هذا الدعم الذي يقدم وليس هو السبب الوحيد طبعا، وهو دور ريادي للمملكة وضعها ضمن أهم الدول المؤثرة اقتصاديا كما هو تصنيفنا ضمن دول G20، وهو يضع قيمة ومكانة عالية للمملكة، فالأموال التي تدعمها المملكة تقدمها الحكومة بحنكة وحكمة وبعد نظر قد لا يدركه المواطن العادي ولكنها مبررة ومجدية في النهاية بقيادة حكيمة وحكومة رشيدة لا شك في ذلك.

*نقلا عن الرياض