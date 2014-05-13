فائض أميركا في أبريل.. ينبئ بتقليص العجز السنوي

أظهرت بيانات لوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة سجلت فائضا في الميزانية قدره 107 مليارات دولار في أبريل، مما ينبئ بأن الحكومة الاتحادية بصدد تقليص العجز السنوي.

وتسجل واشنطن عادة فائضا في أبريل لتزامنه مع الموعد النهائي لتسوية الاستحقاقات الضريبية. وتراجع الفائض المسجل في الشهر الماضي قليلا عن توقعات محللين في استطلاع لرويترز والتي بلغت 114 مليار دولار.

وزادت إيرادات الضرائب هذا العام مع تحسن الاقتصاد. ويتوقع مكتب الميزانية التابع للكونجرس أن يتقلص العجز إلى 492 مليار دولار في السنة المالية التي بدأت أكتوبر. وفي عام 2013 سجلت الحكومة عجزا بلغ 680 مليار دولار.

وبلغ العجز منذ بداية العام 306 مليارات دولار. ويقل ذلك بنسبة 37 بالمئة عن العجز المسجل في الفترة نفسها من السنة المالية 2013.

وزادت الإيرادات ثمانية مليارات دولار عن مستواها في أبريل من العام الماضي. وارتفع الإنفاق أيضا رغم مساره النزولي العام مع تحسن سوق العمل، وهو ما أدى إلى تقلص أعداد الذين يتقدمون بطلبات لصرف إعانة البطالة.