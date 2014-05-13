25 مليار ريال.. قروض متعثرة في بنوك السعودية

قال تقرير اقتصادي إن المخصصات المتراكمة لدى المصارف السعودية تراجعت بنسبة 15%، إلى 25.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ28.4 مليار ريال بنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" ارتفاعا في نسبة تغطية المخصصات للقروض غير العاملة (المتعثرة أو المشكوك تحصيلها) إلى 161% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 148% بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت القروض غير العاملة بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 15.8 مليار ريال، مقابل 19.1 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وتصدر بنك البلاد المصارف السعودية من حيث نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة بـ207%، بينما أقلها مصرف الراجحي بـ145%. واستحوذ "الراجحي" و"الأهلي التجاري" على 38% من المخصصات التراكمية لدى المصارف السعودية بنهاية الربع الأول.

وجنبت المصارف في هذه الفترة 1.8 مليار ريال مقابل 1.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 18%.

ويعود تراجع المخصصات المتراكمة لدى المصارف بنهاية الربع الأول من العام الجاري، رغم ارتفاع المخصصات التي تم تجنبيها خلال هذا الربع الأول منفردا؛ إلى تراجع القروض غير العاملة بنسبة 17%، ما أدى إلى عدم الحاجة إلى مخصصات سابقة قد تم تجنبيها.

ويعد تراجع القروض غير العاملة للمصارف مؤشرا إيجابيا لسياستها المتحفظة في الإقراض، ويعني هذا أن نسب تعرضها لمخاطر تعثر بعض القروض أصبحت أقل من السابق.

واستحوذ مصرف الراجحي على أكبر قيمة مخصصات تراكمية بـ 4.8 مليار ريال، تعادل 19% من إجمالي مخصصات المصارف بنهاية الربع الأول من العام الجاري، تلاه البنك الأهلي التجاري بنفس النسبة تقريبا، بمخصصات تراكمية قدرها 4.77 مليار ريال، ثم مجموعة سامبا المالية بنحو ثلاثة مليارات ريال تعادل 12% من مخصصات المصارف الإجمالية.

وتصدر بنك البلاد ترتيب المصارف من حيث نسبة تغطية المخصصات التراكمية للقروض غير العاملة، بنسبة 207%، حيث بلغت مخصصاته التراكمية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، نحو 882 مليون ريال، مقابل قروض غير عاملة في حدود 425 مليون ريال، مخفضا مخصصاته خلال الربع الأول من 2014، بنسبة 93%، لتبلغ خمسة ملايين ريال، مقابل 65 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.