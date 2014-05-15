الناقل الجوي الوطني.. «غير»

حين تعلق صورة ذهنية سيئة، تظل "للأسف" لدى الكثير ولا يريد تغييرها، او يقتنع ان هناك مبررات جوهرية تلزم تغيير النظرة بعد ان حدث تغيير او تطوير، مثال ذلك "الناقل الوطني - الخطوط السعودية" فهناك تغيير كبير ومهم وجوهري لا شك، ويجب ان يعلم الجميع ان النقل الجوي لايتعلق "بخطوط الطيران"، فالمطارات تخضع لجهات متعددة كالطيران المدني وجهات أمنية، والدعم اللوجستي وغيره، فهي صناعة صعبة ومعقدة ومكلفة جدا، فالمتابع للخطوط السعودية يلحظ درجة انضباط اكبر وعالية في رحلات الإقلاع وبالتالي الهبوط، تحسن الطائرات وزيادة حجم الأسطول، الخدمات داخل الطائرات تغيرت كثيرا، السعة زادت لمسافرين أكثر، زيادة وجهات السفر كمحطات، والتوجه نحو التخصيص خدم الناقل الجوي كما حدث "بالتموين" التي تحقق ارباحا مجزية، وسيأتي بعدها تباعا الصيانة والنقل وغيرهما، وهذا سيمكن الخطوط السعودية من تنويع استثماراتها وتحسن خدماتها.

يجب أن ندرك اولا ان اسعار النقل المحلي مثبتة السعر وتباع باقل من تكلفتها وهذا دعم كبير من الدولة للمواطنين، وسيقول قائل بأمريكا وأوروبا ارخص، والرد سهل جدا، هل نفس الخدمات؟ نفس الطائرات؟ نفس الوجبات؟ وهذا يفوّت دخلا كبيرا على الناقل الجوي انه لا يسعر بسعر "مربح" فالدولة تدعم سعرا اقل للمواطنين وهذا له حسابات اخرى في حال كانت شركات طيران أخرى، وحين يفتح السوق بدخول شركات ويرفع الدعم عن الوقود "فرضا" سنجد اسعارا مختلفة إن كانت بنفس الخدمات، فإما تغير وتستبدل الخدمات لخفض السعر او ترفع ان كانت بنفس الخدمات. الحاجة لمطارات اكبر وسعة اكبر ستتيح وجود اسطول طائرات اكبر، وهذا ممكن مستقبلا فهناك توسعات كبيرة وضخمة بمطارات جدة والرياض ستمكن الناقل الجوي الوطني من استخدام طائرات اكثر واوسع.

لا يجب تصور ان حل مشكلة النقل الجوي فقط بوجود طائرات، فهي مكلفة ماليا وهي شركة الآن تعتبر تتجه للتخصيص، وتحتاج مطارات اكبر ومدارج اكبر، وتحتاج محطات وصول اكبر دولية، والناقل الجوي الوطني يملك القدرات والإمكانات والخبرات للوصول للمنافسة مع شركات الطيران العالمية، ويجب ألا ننظر لكل خطأ أو تأخر على انه الأساس، لقد وجدت شركات دولية معروفة تتأخر كثيرا ووجبات غير جيدة وهذا يحدث، لا نختزل المشكلة بناقلنا الجوي الذي يتميز "بالأمان" وهذه تعتبر ميزة كبيرة، وحوادث نادرة جدا قد تمر عشر سنوات لم نسمع بحادث واحد ولله الحمد.

يجب أن ندعم ونشجع وننصف الناقل الجوي الوطني حين يعمل ويجيد ويتفوق ويحقق جوائز، ولا نتمسك بصورة مهزوزة سابقة وانتهت مع التطوير والتغيير والتحسن بالخدمات، يجب أن نملك الشجاعة ونقول نفتخر بناقلنا الوطني والنمو والتحسن لن يتوقفا ويجب أن نتفاءل كثيرا فهي لا تتراجع بل للأمام.

*نقلا عن الرياض