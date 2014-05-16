دبي: الخطوط السعودية تحقق الدرع الذهبي ومركزا أول

حققت الخطوط الجوية العربية السعودية في دبي نجاحا متميزا وإنجازا جديدا يضاف إلى نجاحاتها، وهو حصولها على الدرع الذهبي والمركز الأول بين شركات الطيران الكبرى العاملة في مطار دبي الدول، وذلك عن معدل انضباط رحلاتها المغادرة من مطار دبي الدولي ولوصولها لأعلى مستوى في الحركة التشغيلية بين شركات الطيران في المطار، إضافة إلى تلقيها شهادة "نجم" الشهرية التي تمنحها إدارة مطارات أبوظبي لجهودها المبذولة في رفع مستوى خدماتها في الطيران.

وأكد مدير عام الخطوط السعودية في إقليم الشرق الأوسط والخليج، عبدالكريم الربيعان، أنه للسنة الثانية على التوالي تحقق السعودية هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز والنجاح تحقق بفضل من الله أولا، ثم بجهود العاملين في دولة الإمارات وتميزهم بالعمل بروح الفريق الواحد لخدمة العملاء، مبيناً أن عدد الركاب المنقولين على الخطوط السعودية من مطار دبي الدولي بلغ أكثر من 600 ألف راكب في العام 2013، فيما احتدمت المنافسة بين أكثر من 120 شركة طيران عربية وأجنبية للحصول على الجائزة.

من جهة أخرى، حصلت الخطوط الجوية العربية السعودية في دبي على جائزة "التميز" التي تمنحها الملحقية الثقافية السعودية في الإمارات في ختام أنشطتها للعام 2013، حيث أجمع مانحو الجائزة على تميز جهود الناقل السعودي وتواصلها بدقة ومثابرة في خدمة أبناء المملكة من الدارسين والدارسات ممن يقيمون في الإمارات.