كتل أسمنتية

بعد أن تأجّلت أنظمة فرض رسوم على الأراضي البيضاء، استبقت أمانة جدة الجميع، بفرض عقوبات لمن لا يُسوّر أرضه البيضاء، واستندت على قرار سابق لمجلس الوزراء رقم 218 في عام 1422، الذي يعطي الأمين صلاحيات فرض عقوبات مالية على المخالفين، واعتبر القرار أن ترك الأراضي بيضاء يساهم في رمي النفايات فيها، وبدلاً من معاقبة رامي النفايات، تمت معاقبة أصحاب الأراضي البيضاء.

بدأت أمانة محافظة جدة تطبيق غرامات على أصحاب الأراضي الفضاء غير المسوّرة بواقع ريال واحد لكل متر تدفع سنويًا، وقال المتحدث الرسمي لأمانة جدة قرار الأمانة بفرض غرامات على من تركوا أراضيهم دون تسوير، وتحويلها إلى مرمى للمخلفات سيُسهم في تخفيض نسبة التعديات، وأن العقوبات ستتضاعف حسب المدة، ونوع المخالفات البلدية المرتكبة، حيث انتهت المهلة لأن ترصد فرق التفتيش التابعة للبلديات الفرعية تلك الأراضي، والمخالفات الواقعة عليها.

حجم الأراضي البيضاء في جدة، وفي كل المدن الكبرى ضخم، وغير متوقع، فقد كشفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن الزيادة التي شهدتها المدينة خلال ثلاثة أعوام، بلغت 79 كيلومترا مربعا، في حين لا تزال الأراضي غير المطورة (البيضاء) تبلغ 78%، وهو ما يمثل مخزونا استراتيجيا للنمو العمراني، كما كشفت لجنة مختصة في جدة عن وجود نحو 50% من الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني غير مطورة وما زالت بيضاء ويرى العقاريون في جدة أن نسبة الأراضي البيضاء تتسع وتأتي بشكل أكبر كلما زاد نطاق حساب المساحة الإجمالية، حيث إنها تقدر بنحو 70% إذا أخذ في الحسبان ضم ذهبان وعسفان ومناطق الأطراف ضمن مساحة جدة.

مع كل التقدير لأمانة جدة، وجهودها للمحافظة على نظافة المدينة، وتغطية الأراضي البيضاء بسور، ولكن الأسوار وحدها، لا تكفي، إذ ذلك العمل وحده، خصوصا إذا تم تطبيقه في بقية المدن، سيحول هذه المدن إلى كتل إسمنتية، نصفها عقار، ونصفها أسوار.

#للحوار_بقية

وافق مجلس الشورى خلال الجلسة 38، قبل ثلاث سنوات، على وضع الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء الواقعة ضمن النطاق العمراني، كما أوصى عدة مرات بفرض زكاة على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة.. فهل من مجيب؟!

*نقلا عن المدينة