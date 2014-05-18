السعودية تشهد طفرة إنتاج غير مسبوقة من الغاز الطبيعي

تشهد السعودية طفرة غاز غير مسبوقة، بعد أن تمكنت من إنتاج 4.02 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز خلال العام الماضي 2013، وهي كمية اعتبرتها شركة أرامكو السعودية الذراع الاستثماري للمملكة في مجال الصناعات الطاقوية أكبر كمية تنتجها الشركة في عام واحد طوال تاريخها، ما يحقق لها الريادة على مستوى صناعة الطاقة في العالم.

وأشار تقرير صدر عن أرامكو السعودية أمس الأول إلى أن احتياطيات المملكة من الغاز ارتفعت إلى 288.4 تريليون قدم مكعب قياسية خلال عام 2013، مرتفعة عن معدلاتها التي بلغت 284.8 تريليون قدم مكعبة عام 2012م تعززها أعمال الشركة النشطة عبر التوسع في عمليات التنقيب واستخدام تقنيات صناعية حديثة في عمليات الاستكشاف والإنتاج، وفقا لما نقلته صحيفة الرياض.

وبين التقرير السنوي لشركة أرامكو لعام 2013 والذي ركز بصورة أساسية على أعمال الشركة في التنمية المستدامة ومساهماتها في المسؤولية الاجتماعية الى أن إنتاج الشركة من النفط الخام خلال العام الماضي انخفض بمقدار 100 مليون برميل ليصل الى 3.4 مليارات برميل متراجعا من مستوياته القياسية خلال عام 2012 التي كانت عند 3.5 مليارات برميل، فيما ظلت مستويات الاحتياطيات التقليدية للمملكة من النفط عند مستوياتها البالغة 260.2 مليار برميل تعززها الاستكشافات التي تجريها الشركة وترفد الفاقد من الحقول النفطية نتيجة الانتاج الذي بلغ متوسطة اليومي 9.4 مليون برميل خلال العام الماضي.

وأوضح التقرير أن الشركة أنتجت خلال العام الماضي 494 مليون برميل من المنتجات البترولية المكررة وصدرت 121 مليون برميل وهي أرقام تقارب تلك التي رصدت خلال عام 2012، مبينة أنها صدرت 2.5 مليار برميل من النفط الخام ذهبت نسبة 53.8% منها إلى دول آسيا.