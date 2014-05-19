أرامكو: 100 مليار دولار استثمارات في قطاع التكرير

قالت أرامكو السعودية المملوكة لأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، إن استثمارات قطاع المصب (التكرير والتوزيع) ستتجاوز 100 مليار دولار على مدار العشر سنوات المقبلة، مع توقع زيادة الطلب العالمي بمقدار الربع في 25 عاما.

وقال خالد الفالح الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر للبتروكيماويات في البحرين اليوم الأحد إن توقعاته للاستثمارات تستند إلى قناعته باستدامة الطلب العالمي على المدى الطويل.

وأضاف أن ارتفاع مستوى المعيشة في الدول النامية والنمو السكاني سيسهمان في نمو الطلب العالمي بمقدار الربع على مدى 25 عاما.

وقال إن الطاقة التكريرية للشركة ستصل إلى ما بين ثمانية وعشرة ملايين برميل يوميا خلال السنوات المقبلة. كانت أرامكو قالت في 2012 إنها تهدف للوصول بطاقة التكرير إلى ثمانية ملايين برميل يوميا.

وبحسب التقرير السنوي لعام 2013 تملك أرامكو ووحداتها بشكل كامل أو جزئي مصافي تكرير محلية وأجنبية طاقتها الإجمالية 4.9 مليون برميل يوميا حصة أرامكو منها 2.6 مليون برميل يوميا مما يجعلها سادس أكبر شركة تكرير في العالم.

من جهة أخرى، أكد الفالح أن الشركة تقوم ببناء ثلاث مصافٍ للتحويل الكامل بطاقة 400 ألف برميل لكل منها، وهي مصفاة جازان المملوكة للشركة بالكامل ، ومصفاتي ساتورب وياسرف المشروعين المشتركين مع كل من توتال وسينوبك على التوالي إضافة إلى بناء أو توسيع مجمعين بمقاييس عالمية للكيميائيات هما مجمع صدارة مع شركة داو كيميكال ومجمع بترورابغ مع سوميتومو كيميكال.