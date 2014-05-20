أرامكو: 50 مليار دولار عائدات مشاريع البتروكيماويات

أكد خالد الفالح، الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو السعودية"، أن الخيارات الاستثمارية مفتوحة أمام شركة بحجم أرامكو السعودية، غير أن أي استثمار تقوم به الشركة سواء كان نمواً من خلال المشاريع أو استحواذ يجب أن يفي بشروط عديدة جداً أهمها ربحية هذه الاستثمارات.

وأضاف أن مشروع صدارة هو أحد مشاريع أرامكو السعودية الذي سينتج خلال العام القادم، وهو شراكة بين أرامكو السعودية وداو كيميكال، والذي سيسهم فيه المستثمرين السعوديين من خلال الطرح المستقبلي.

وأكد أن المشروع سيسهم بمبيعات تصل الى 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى قدرة الشركة على زيادة عائداتها من قطاع البتروكيماويات بـ50 مليار دولار خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الشركة تسعى لجمع مشروع بترو رابغ 1 وبترو رابغ 2 في السنوات القادمة، الأمر الذي سينتج عنه مشروع رائد وبحجم كبير جداً، بالإضافة الى قدرة التكرير في هذا المجمع الصناعي.

وأضاف أن مشاريع أرامكو لا تستثني أهمية التكامل بين استثمارات الوطنية في المملكة والاستثمارات في كافة أنحاء العالم وبالذات في الأسواق الواعدة في شرق آسيا.