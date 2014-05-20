نصائح للسائح قبل السفر..

مع قرب موسم السياحة والسفر، وغالبا هذه الرسالة لمن هم يفضلون السفر للخارج، اضع بين يديهم بعض النصائح والاقتراحات والرأي من تجربة سنوات طويلة، ولن اضع كل شيء بالطبع ولكن لعلها تذكرهم ببعض ما هو مهم وأهم والأشد أهمية، وسأركز على الجانب المالي والاقتصادي خصوصا وغيرها، وهي إرشادات ضمن كثير غيري يضع ارشادات فقد تضيف لك شيئا مهماً قد غاب او تذكرك بما غاب عنك.

- لا تسافر بقرض من أحد أو بنك، ولا تضع السفر أولوية بديون تلتزم بها سنوات طويلة وتؤثر على حياتك.

- لا بد ان تبدأ بالتخطيط المبكر للسفر أي قبل سفرك بما لا يقل عن 6 أشهر بدون اي مبالغة وستجد الأماكن والأسعار والتذاكر وكل شيء متاحا ومناسبا.

- يجب دراسة كم تكلفة رحلتك من باب منزلك حتى العودة، ويجب أن يكون لديك فائض مالي لا يقل عن 20% لأي ظروف.

- الأفضل ان يكون لديك مصادر مالية متنوعة "كاش بعملات دولية كالدولار او اليورو، بطاقة ائتمانية معتمدة – بطاقة بنكك المحلي للسحب الخارجي للضرورة".

- يجب ان تسافر بقدر ميزانيتك وما لديك من مال وليس مجاراة لأحد وتتكبد تكاليف باهظة لمجرد المظاهر فتكون عبئا عليك لسنوات.

- تجهز اوراقك من تأشيرات ان تطلب ذلك ومبكرا، والحجوزات من طيران وفنادق وسيارة وكل شيء وأنت هنا، لا تسافر بدون أن يكون كل شيء مرتبا ومجهزا من قبلك انت.

- يجب التخطيط للرحلة اين تذهب وكيف، وتلبي حاجة أسرتك وما يناسبهم جميعا لا تنظر لما تريد انت بل كلها شراكة عائلية للجميع.

- يجب ان تعرف أي الخطوط الجوية ستسافر عليها وكيف تخفض التكلفة من خلال محطات الوصول أو العروض، وتعرف الوزن المتاح وكثيرا من التفاصيل.

- مهم جدا ممارسة هوايتك وأسرتك بالسفر من خلال التصوير او الرياضة او التجول، ويكون لديك كل الاستعداد لها فلا تتفاجأ بأنك غير مستعد من ملابس وغيرها.

- لا تركز على السكن بالمدن الكبرى بل ابحث عن الطبيعة وخارج المدن من انهار وجبال وغيرها واستخدم وسائل النقل العام وحاول ان تعيش ببساطة متناهية فهي متعة.

- لا تحمل معك أي ممتلكات غالية ومهمة بل البساطة هي الأهم فأنت سائح تريد كسر كل روتين وتكرار في حياتك بعد عناء سنة.

- لا تسهر ولا تضع السهر هو الأساس والنوم في النهار، فالمتعة "برأيي" تعيش يومك طبيعيا، وفطور الصباح والرياضة والسباحة ثم الجولات.

-لا تضع أي يوم من أيام السياحة بدون جدول وتخطيط، فهذا مهم جدا لكي تستثمر كل يومك وأيامك كاملة.

- أعط أولادك وأسرتك فرصة المشاركة بالمطاعم بالمواصلات هم يحجزون ويطلبون ويعملون كل شيء - لا تضع العبء على شخص واحد ابدا فهي دروس.

- لا تهتم كثيرا وتتعب انت وأسرتك بالمظاهر والتسابق مع احد استمتع بيوم ورحلتك.

*نقلا عن الرياض