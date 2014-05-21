آراء القراء حول الطاقة والكهرباء

تلقيت من الإخوة القراء عدداً من الاقتراحات التي تمس ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة في المملكة، حيث يلاحظ الكثير استياء المواطنين من النمو المتزايد للاستهلاك والهدر في بعض أوجه الاستهلاك، ومما نراه ونسمعه من الإخوة المواطنين فإن الوعي العام بهذه القضية ارتفع كثيراً.. وإليكم بعض الاقتراحات التي تلقيتها:

- هناك إنفاق للكهرباء في الدوائر الحكومية لا حد ولا معنى له، فلو أن أوامر صدرت لمراعاة ذلك لتقليل استهلاك الكهرباء، إذ هناك دوائر تترك المصابيح مُضاءة بدون سبب حتى ولو خلا المحل من الناس.

- هناك شوارع في المدن مضاءة على وجه فيه إسراف، فلو تم إطفاء نصف المصابيح لوفّر ذلك الشيء الكثير، ناهيك بأن إطفاء هذا النصف لن يأتي بظلام أو عتمة في الشارع.

- إلزام كل من يبني بيتاً أو عمارة، وكذلك الدولة إذا بنت دائرة حكومية، بأن تجبر على تصاميم تقلل من الهدر الكهربائي من عوازل ونوافذ أكبر حجماً وأجهزة تكييف أكثر كفاءة.

- المساجد التي تبنى على وجه فيه إسراف أعتقد أنه لا يجوز بناؤها إلا عند الحاجة فقط وليس التباهي والتفاخر من قبل البانين لها، إذ تجد في الشارع الواحد خمسة أو ستة مساجد، وفي الحي سبعة أو عشرة مساجد أغلبها خليّ من المصلين، خاصة أن أولئك الذين يبنون مساجد تكلف الملايين وصرفها للكهرباء يكلف الملايين، فهذه أمور يجب أن يحد منها ويجب أن تتخذ وزارة الأوقاف إجراء بأن تمنع إضاءة المصابيح وتشغيل المكيفات في المساجد أو تمنع تشغيلها إلا في خمسة أشهر في السنة.

- يجب أن تلزم الدولة كل مستوردي الأجهزة - وخاصة المكيفات - بأن تكون ذات كفاءة عالية في استهلاكها.

- إعادة النظر في أسعار الوقود، فهدا سبب رئيسي للهدر.

- يجب على الدولة أن تضاعف البذل على أبحاث الطاقة البديلة فهذا تحديها وقد يكون مستقبلها الاقتصادي.

أخيرا أشكر كل قارئ ومواطن كان همّ وطنه جزءاً من همه، ويشرفني إعادة نشر أي رأي فيه صالح عام.

*نقلا عن الرياض