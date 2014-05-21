دبي تسجل أعلى نسبة نمو بالعالم في قطاع "تايم شير"

توقع تقرير متخصص أن تسجل إمارة دبي أعلى نسبة نمو في سوق الــ"تايم شير" على مستوى العالم خلال السنوات الست المقبلة، في مؤشر قوي جداً على الانتعاش الكبير الذي يشهده القطاع السياحي في الإمارة، والطلب الكبير من مختلف أنحاء العالم على العطلات في إمارة دبي.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت" والصادر عن شركة (Arabian Falcon Holiday) فإن سوق الــ"تايم شير" يتوقع أن يدر على إمارة دبي أكثر من 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار) في العام 2020 ليكون هذا القطاع بذلك قد حقق أعلى نسبة نمو له في العالم.

ويمثل سوق الــ(Timeshare) مؤشرا مهما على القطاع السياحي في أية بلد، كما أنه من الأسواق الحديثة في العالم وأنواع الـ"بزنس" التي بدأت تنتعش في السنوات الأخيرة، حيث عادة ما يشتريه المستهلكون كثيرو السفر في أماكن مختلفة من العالم، أو المستثمرون الذين يفضلون القطاع الفندقي ويجدون في سوق الـ"تايم شير" وسيلة لتحقيق دخل جيد برأسمال متواضع وبمرونة عالية.

وقال التقرير إن "الارتفاع في أسعار العقارات وفي أجرة الغرف الفندقية بدولة الإمارات والمنطقة بأكملها سوف يقود إلى انتعاش قطاع التايم شير خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو ما ستستفيد منه إمارة دبي بشكل خاص بسبب تبنيها المبكر لهذه الفكرة".

وبحسب التقرير فإن كلاً من الاقتصاد السعودي والإماراتي سوف يكون أكبر المستفيدين من الانتعاش في قطاع الــ"تايم شير" خلال السنوات المقبلة.

ورأى التقرير أن الارتفاع الكبير في أعداد المسافرين إلى دبي بهدف العمل أو الاستجمام سيلعب دوراً كبيراً في النمو الكبير، الذي سيحققه القطاع إلى أن يصل هذا القطاع إلى المساهمة في اقتصاد الإمارة بنحو 14 مليار درهم في العام 2020.

وتابع التقرير: "دبي واحدة من أكثر مدن العالم استقطاباً للزوار الأجانب، سواء أولئك الذين يأتون إليها لأول مرة أو الذين يعودون إليها بعد أول زيارة، سواء أولئك الذين يأتون للعمل أو من يأتون للاستجمام، وهو ما يجعل من إمارة دبي مكاناً مثالياً للاستثمار في هذا القطاع".

يشار إلى أن قطاع الـ"تايم شير" أصبح واحداً من الأعمدة المهمة للقطاع السياحي في العالم، بما في ذلك المنطقة العربية، كما أنه يستقطب السياح والمستثمرين في آن واحد، ولذلك فهو يسجل نمواً عالياً بشكل عام في مختلف أنحاء العالم وليس فقط في دبي.

وكانت إمارة دبي قد احتلت المرتبة الأولى في قائمة الوجهات الأكثر تفضيلاً للسياح في بريطانيا، وفقاً لقائمة سنوية ينشرها أحد أهم وأبرز مواقع الإنترنت البريطانية المختصة بالسياحة، ويتم ترتيب الأماكن الأكثر تفضيلاً في هذه القائمة بالنظر إلى عمليات البحث والاستفسار التي يقوم بها السياح، حيث تبين أن دبي كانت الأكثر جذباً للمستفسرين والمهتمين طوال العام الماضي، لتتفوق بذلك على وجهات سياحية مهمة مثل سيدني وكاليفورنيا وباريس وفيينا وبرشلونة.