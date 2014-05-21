إذا كانت وزارة العمل مشغولة في توظيف الباحثين عن عمل، وخصوصاً من هم على قوائم حافز، وإذا كانت الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى مشغولة بتخريج القوى العاملة، وفق إحتياجات سوق العمل، فمن يهتم بتطوير ورعاية وصقل قدرات روّاد الأعمال؟ إنهم فعلاً شريحة مهملة.

(روّاد الأعمال)، أو ما يطلق عليهم بعد نجاحهم (العصاميون)، هم أصحاب الشركات العائلية، التي تمثل مكانةً كبيرةً في اقتصاديات الكثير من دول العالم، بغضِّ النظر عن تنوع نهج هذه الدول الاقتصادي، تمثل الشركات العائلية النسبة الكبرى، في الاتحاد الأوروبي: تتراوح نسبة الشركات العائلية ما بين 70- 95% من إجمالي الشركات العاملة بها، وتساهم هذه الشركات بما نسبته 70% من الناتج القومي، وفي الولايات المتحدة: يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة في أمريكا قرابة 20 مليون شركة، وتمثل 49% من الناتج القومي، وتوظف 59% من العمالة، وتستحدث زهاء 78% من فرص العمل الجديدة، أما في السعودية والخليج فتبلغ نسبة الشركات العائلية قرابة 95%.

حددت مجلة (الأنتروبرونيل) عدة فروقات تضع الخط الفاصل بين البسطاء من أصحاب الدكاكين، والورش، والمهنيين، وبين العصاميين الذين يحملون عقليات روّاد الأعمال، والذين تبنى الشركات الكبيرة من خلالهم، فهم ليسوا المستثمرين الذين يبحثون عن مشروع يحل مشكلة الحي، أو المدينة، لإرضاء شريحة محلية، بل يفكرون بشيء أكبر ويحلق خيالهم عالياً، يحلمون ويحولون حلمهم إلى حقيقة، مهما كان الثمن، ومهما كانت المخاطرة، صغار المستثمرين، يحبون أداء العمل من خلال عمالة محدودة، وغالباً أجنبية، بينما العصاميون قادة يبنون خبرتهم بالتجربة، ويصنعون أجهزة إدارية متكاملة، من قيادات الصف الثاني لأعمالهم من بعدهم.

هذه الشريحة تحتاج أن نلتفت إليها، ونميزها عن بقية طالبي السلف المتقدمين، لبنك التسليف، أو المتقدمين لصندوق المئوية، أو كفالة، أو ريادة، أو غيرها، يجب وضع معايير تميز روّاد الأعمال، عن أشخاص يريدون مجرد زيادة الدخل، لحين حصولهم على الوظيفة، يجب العناية بأولئك الذين يحملون أفكاراً إبداعية جديدة وطموحاتهم تلمس السحاب.

#للحوار_بقية

حتى نفهم عقلية روّاد الأعمال اليوم، يقول مارك زوكربيرج، أسرع لتطبيق فكرتك، وحطم بعض الأشياء في طريقك، وبدون التحطيم أنت لم تسرع بالشكل الكافي.

*نقلا عن المدينة